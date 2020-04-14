Украина

Студентов привлекут к борьбе с коронавирусом: в Минздраве раскрыли детали

Уже более тысячи студентов медицинских вузов готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что студенты будут привлекаться как волонтеры, и не будут задействованы в лечении больных коронавирусом.

«Есть анкеты, которые студенты могут заполнять. На сегодня количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1100», — констатировал глава Минздрава.

Напомним, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял о намерении привлечь к борьбе с COVID-19 интернов и студентов старших курсов медицинских университетов. Он также призывал их связаться с ответственными лицами в медицинских университетах.

По данным на 09:30 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая COVID-19, а количество летальных исходов заболевания выросло до 98.

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