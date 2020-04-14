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Шоу-бизнес

Томная Лобода показала постельное фото

11:07 14 апреля 2020 288
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно заявила о том, что хочет родить еще одного ребенка, показала постельное фото.

На снимке, опубликованном в соцсетях, томная певица в кружевном белье спит. Она пожаловалась, что на карантине очень много спит.

Лобода

«Доброе утро. Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. Никогда так много не спала», — написала Лобода.

Поклонники певицы посоветовали ей спать, пока есть такая возможность, но и не забывать о работе, ведь она давно обещала им новые песни. «Сейчас же много времени, что вам мешает?» — возмущаются они.

Кстати, накануне Лобода показала, как выглядела совсем недавно — после рождения маленькой Тильды. «Через 2 месяца после родов. Какая?» — спросила она у поклонников, показав фото в купальнике.

Лобода

Лобода

Напомним, ранее сеть взбудоражили ягодицы Лободы. Некий Стас Пшеницын заявил, что певица использует поролоновые и силиконовые накладки.

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