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"Хочется еще пацана": Лобода задумалась о рождении третьего ребенка
Несмотря на свои «поролоновые» ягодицы и весьма сексуальный имидж, 37-летняя украинская певица Светлана Лобода остается одной из самых примерных мамочек шоу-бизнеса, воспитывая двух дочек — девятилетнюю Еву и годовалую Тильду.
При этом, как оказалось, Светлана совершенно не против стать и «трижды мамой», родив еще и сына.
Об этом она заявила в «прямом эфире» российского канала Super.
«Конечно, хочется еще парня, пацана. Может, даже не одного. Я не исключаю, что нарожаю еще деток. Я считаю, что это лучшее, что остается после нас», — философски высказалась певица.
К слову, в четверг, 9 апреля, Ева отмечала девятилетие, и накануне праздника Светлана разместила в Instagram трогательное фото вместе с дочерью, сопроводив его не менее нежным постом: «Представьте, как счастливы ваши дети сейчас… Сколько радости они получают от того, что вы рядом … Мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино. Чем занимаетесь вы?»
В ответ поклонники рассказали артистке, что играют и учатся вместе с детьми чему-то новому, готовят вкусняшки, играют в «войнушки» и страдают от карантина.
Между тем, карантин внес коррективы и в расписание самой Лободы: как и многие примерные мамы, она теперь может посвящать больше времени детям, чему очень рада.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Лобода заботится не только о своих детях, но и о старшем поколении: в один из приездов в Киев артистка показала редкое фото родителей, поздравив их при этом с 38-й годовщиной бракосочетания, то есть с ртутной свадьбой.
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