COVID-19 в 10 раз смертельнее свиного гриппа, — глава ВОЗ

Здоровье и медицина

Коронавирусное заболевание COVID-19 оказалось в 10 раз смертельнее гриппа H1N1 (более известного как свиной), эпидемия которого разразилась в 2009 году. С таким заявлением глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выступил 13 апреля. Отметим, что Китай накрывает уже новая волна COVID-19.

К тому же эпидемиологи отмечают, что вспышки болезни очень быстро распространяются, а останавливаются гораздо медленнее. В некоторых странах количество зарегистрированных случаев заражения удваивается в течение 3−4 дней (!).

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно — в 10 раз смертельнее, чем вирус, ответственный за пандемию гриппа 2009 года», — сказал Гебреисус.

Он призвал правительства стран мира не спешить с отменой ограничительных мер, введенных для противостояния коронавирусу.

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Напомним, ранее в ВОЗ сделали пессимистичное заявление о возможной продолжительности карантинных мер.

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