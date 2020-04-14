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Почаевская лавра отрицает смерть монаха от коронавируса
В Почаевской лавре официально опровергли озвученную в Киеве информацию о смерти от коронавируса монаха. Соответствующее заявление обнародовал Информационно-просветительский отдел УПЦ.
«В обители подчеркнули, что… сообщение не отвечает действительности: никаких летальных случаев у монахов Почаевской Ллавры не было», — говорится в сообщении.
Также представители УПЦ попросили «не распространять слухи».
Напомним, ранее в КГГА заявили, что прибыв в Киев с Тернопольщины, монах из Почаева почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. В клинике у него в течение недели держалась высокая температура, осложнение дал еще и сахарный диабет. После недели пребывания в клинике он скончался.
12 апреля от коронавируса также скончался монах Киево-Печерской лавры 73-летний архимандрит Нектарий (Александр Коваленко) и 47-летний иеродиакон Наум. После резкого увеличения числа инфицированных Лавру закрыли на карантин.
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