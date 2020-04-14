Происшествия

В Киеве вспыхнул сильный пожар на электростанции: первые детали и видео ЧП

В сеть выложили видео сильного пожара на электростанции, расположенной на улице Ревуцкого в Киеве. Ранее в столице горел склад лакокрасочных материалов.

«Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром был слышно сильный взрыв», — говорится в комментарии к видео, которой выложил в сеть ресурс «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в Дарницком районе Киева, где горел склад лакокрасочных материалов, возник по вине 53-летнего арендатора, который развел на территории объекта костер, чтобы приготовить себе еду.

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