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Происшествия

Огромный пожар на складе в Киеве: полиция выяснила неожиданную причину

14:16 9 апреля 2020 104
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, в Дарницком районе Киева горел склад лакокрасочных материалов, который тушили десятки пожарных.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, предварительно установлено: пожар возник из-за того, что 53-летний арендатор склада развел на территории объекта костер, чтобы приготовить себе еду.

После этого пламя быстро перекинулось на складские помещения, потушить его своими силами мужчина не смог. Сначала вспыхнула сухая листва во дворе, а затем и сам склад. В итоге пожар распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на Новояворовском мусорном полигоне во Львовской области. Потушить возгорание долгое время не удавалось — пламя полыхало несколько дней.

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Огромный пожар на складе в Киеве: полиция выяснила неожиданную причину

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