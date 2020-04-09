- 14:24 В здании бизнес-центра в Москве средь бела дня прогремел взрыв: видео с места происшествия
- 14:16 Огромный пожар на складе в Киеве: полиция выяснила неожиданную причину
- 14:12 На известном украинском курорте количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое
- 14:04 Стояла на балконе: в Луцке подстрелили 16-летнюю девушку
- 14:02 «С трудом дышала»: жена вице-чемпиона мира переболела коронавирусом
- 13:56 Машина главного санврача Украины попала в ДТП в Николаеве
- 13:55 День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления
- 13:53 Вдвоем на крылечке: принц Чарльз и его жена Камилла отпраздновали хрустальную свадьбу
- 13:48 Люди чудом спаслись: момент обрушения дома в Одессе попал на видео
- 13:39 Наталия Орлянская: «Я думаю, cмерть — начало чего-то другого. Поэтому бояться ее глупо» (часть 6)
- 13:32 Ляшко приехал с проверкой в Николаевскую область, где нет коронавируса: первые детали
- 13:26 Бетербиев назвал условие для боя-реванша с Гвоздиком
Огромный пожар на складе в Киеве: полиция выяснила неожиданную причину
В среду, 8 апреля, в Дарницком районе Киева горел склад лакокрасочных материалов, который тушили десятки пожарных.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, предварительно установлено: пожар возник из-за того, что 53-летний арендатор склада развел на территории объекта костер, чтобы приготовить себе еду.
После этого пламя быстро перекинулось на складские помещения, потушить его своими силами мужчина не смог. Сначала вспыхнула сухая листва во дворе, а затем и сам склад. В итоге пожар распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на Новояворовском мусорном полигоне во Львовской области. Потушить возгорание долгое время не удавалось — пламя полыхало несколько дней.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?