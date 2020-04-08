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ГСЧС бросила десятки пожарных на тушение сильнейшего пожара в Киеве: что произошло (фото, видео)
В Киеве в Дарницком районе загорелся склад лакокрасочных материалов. При этом Кабмин Украины начал борьбу с поджигателями сухостоя.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание склада произошло в Дарницком районе столицы. Пожар быстро распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что огонь перебросился с разожженного на улице мангала. Сначала вспыхнула сухая листва во дворе склада, а затем и само строение.
Пожар вызвал сильное беспокойство жителей, которые терялись в догадках, что же может так сильно гореть.
Ранее сообщалось, что крупный пожар возник на мусорном полигоне, находящемся во Львовской области — свалка горела два дня.
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