Происшествия

ГСЧС бросила десятки пожарных на тушение сильнейшего пожара в Киеве: что произошло (фото, видео)

В Киеве в Дарницком районе загорелся склад лакокрасочных материалов. При этом Кабмин Украины начал борьбу с поджигателями сухостоя.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание склада произошло в Дарницком районе столицы. Пожар быстро распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что огонь перебросился с разожженного на улице мангала. Сначала вспыхнула сухая листва во дворе склада, а затем и само строение.

Пожар вызвал сильное беспокойство жителей, которые терялись в догадках, что же может так сильно гореть.

Ранее сообщалось, что крупный пожар возник на мусорном полигоне, находящемся во Львовской области — свалка горела два дня.

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