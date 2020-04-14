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Украину начало засыпать снегом в середине апреля: впечатляющие фото и видео
В сети показали апрельский снег, который выпал накануне в Винницкой области. Местные жители отмечают, что последний раз подобная синоптическая аномалия в регионе была зафиксирована 19 апреля 2017 года.
Также довольно ощутимый снег выпал на Закарпатье, затруднив движение на автотрассах. Об этом, в частности, сообщили путешественники через Ужокский перевал на границе Закарпатской и Львовской областей.
А вот на Прикарпатье снег порадовал жителей курортного Яремче, который из-за карантина вынужденно остался без туристов.
Напомним, согласно прогнозам Украинского Гидрометцентра, непогода покинет регион уже в среду, 15 апреля, а на вторник синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха на уровне 4−10 градусов выше нуля.
Также известно, что в Виннице растет число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 — по состоянию на утро 14 апреля оно достигло 200 человек.
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