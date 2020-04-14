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Те же грабли: Лолита Милявская завела молодого любовника
Популярная певица Лолита Милявская, которая все никак не может развестись с Дмитрием Ивановым, завела нового молодого любовника. Об этом она рассказала в эфире с Ольгой Бузовой в Instagram.
На карантине Лолита одна сидит в своей квартире в Москве дней 20, отказавшись от алкоголя. Она практически не выходит из дома, лишь изредка посещает магазин, чтобы купить продукты.
Певица рассказала, что скучает по молодому возлюбленному, который застрял в другой стране из-за карантина. Его имя Лола не называет, говорит лишь, что ее мужчине 48 лет, он состоявшийся в жизни «адекватный чувак».
«Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Мне 56, ему 48, немного моложе. Но дед мне не нужен. Я еще не настолько стара, чтобы спать с дедом!» — сказала Милявская.
Также певица рассказала, что сама «выдраила» всю квартиру и выбросила весь мусор.
Ранее Лолита Милявская рассказала, что во время карантина успела сделать пластику — подрезала глаза. Работу пластических хирургов она успела продемонстрировать в гостях у Ивана Урганта.
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