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Шоу-бизнес

«Нельзя жить с уродом»: Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже (видео)

14:31 25 марта 2020 49
Лолита Милявская
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Звезды шоу-бизнеса на карантине устраивают посиделки в сети, собираются в прямых эфирах. Встречи онлайн проводит и Настя Ивлеева. Она уже пообщалась с Максимом Галкиным и его семьей. Устроила дружескую беседу за бокалом вина с Лолитой Милявской. 56-летняя певица выдала очередную порцию откровений. Она рассказала о вредных привычках, закулисье шоу-бизнеса и резко высказалась о бывшем муже Дмитрие Иванове, с которым все никак не может развестись из-за коронавируса.

Лолита призналась, что в бурной молодости употребляла наркотики, о чем теперь сожалеет.

«Есть только одно, о чем я сожалею, потому что это аукается в моем возрасте в виде сосудов, например», — сказала певица и добавила, что тогда они много времени проводили с Киркоровым, иногда «покуривала». Но потом перешла на более тяжелые вещества.

«Этот год я запомнила на всю жизнь. Год употребления кокаина, когда мне было 40. Аукается в 56. Я слезла, так как поняла: еще немного, и я сдохну», — призналась Милявская.

Она уверяет, что сейчас ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, плавает в бассейне, похудела и бросила курить сигареты. После скандального разрыва с пятым мужем она кардинально изменила свою жизнь и чувствует себя счастливой.

«Нельзя жить с уродами. Во мне не было чувства самодостаточности. Ты, как дура, начинаешь в 45 думать, что это последний шанс. И если ты это упустишь, всё — больше не будет ничего. И я сделала эту ошибку», — сказала Лолита.

На карантине Лолита занимается уборкой дома, разбирает гардероб и готовит. Унитаз она мыла в сексуальном белье.

Ранее Настя Ивлеева посмеялась над коронавирусом, показав забавное видео.

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