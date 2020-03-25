- 14:35 Коронавирус у Хорошковского: в сети раскрыли новые детали
- 14:35 Субсидии в Украине увеличат из-за карантина: кому и сколько доплатят
- 14:31 «Нельзя жить с уродом»: Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже
- 14:27 Первая смерть от хантавируса в Китае: ученые рассказали, стоит ли паниковать
- 14:21 Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве
- 14:17 Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок
- 14:14 Умер знаменитый рок-музыкант Билл Рифлин, ударник King Crimson и R.E.M.
- 14:07 Ребенка забрали в другую больницу: появились новые данные о роженице из Ирпеня
- 13:59 В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что важно знать
- 13:45 Только мука и вода: Джейми Оливер поделился рецептом лапши для карантина
- 13:43 Ушла из жизни звезда «Девчат» Инна Макарова
- 13:40 В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: назван срок
«Нельзя жить с уродом»: Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже (видео)
Звезды шоу-бизнеса на карантине устраивают посиделки в сети, собираются в прямых эфирах. Встречи онлайн проводит и Настя Ивлеева. Она уже пообщалась с Максимом Галкиным и его семьей. Устроила дружескую беседу за бокалом вина с Лолитой Милявской. 56-летняя певица выдала очередную порцию откровений. Она рассказала о вредных привычках, закулисье шоу-бизнеса и резко высказалась о бывшем муже Дмитрие Иванове, с которым все никак не может развестись из-за коронавируса.
Лолита призналась, что в бурной молодости употребляла наркотики, о чем теперь сожалеет.
«Есть только одно, о чем я сожалею, потому что это аукается в моем возрасте в виде сосудов, например», — сказала певица и добавила, что тогда они много времени проводили с Киркоровым, иногда «покуривала». Но потом перешла на более тяжелые вещества.
«Этот год я запомнила на всю жизнь. Год употребления кокаина, когда мне было 40. Аукается в 56. Я слезла, так как поняла: еще немного, и я сдохну», — призналась Милявская.
Она уверяет, что сейчас ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, плавает в бассейне, похудела и бросила курить сигареты. После скандального разрыва с пятым мужем она кардинально изменила свою жизнь и чувствует себя счастливой.
«Нельзя жить с уродами. Во мне не было чувства самодостаточности. Ты, как дура, начинаешь в 45 думать, что это последний шанс. И если ты это упустишь, всё — больше не будет ничего. И я сделала эту ошибку», — сказала Лолита.
На карантине Лолита занимается уборкой дома, разбирает гардероб и готовит. Унитаз она мыла в сексуальном белье.
Ранее Настя Ивлеева посмеялась над коронавирусом, показав забавное видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».