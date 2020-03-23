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Лолита Милявская в кружевном белье показала, как моет унитаз (видео)
Певица Лолита Милявская, которая не смогла развестись с пятым мужем из-за коронавируса, показала как моет унитаз. В начале видео, опубликованном на ее странице в Instagram, 56-летняя звезда в сексуальном кружевном белье демонстрирует грудь и томно дышит, изображая актрису немецких фильмов. Оказалось, что Лолита так чистит ершиком унитаз.
«Чистка унитазов — сплошное удовольствие на карантине», — подписала провокационный ролик Лолита, показав свое отношение к сложившейся ситуации.
«Лолита, вы даже на карантине делаете шоу», «А я уж подумала немецкое порно…», «Лолик, вы лучше всех. Вы продлеваете наш смех! Орел любит вас», — пишут в комментариях под видео.
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