Голая грудь Бочкаревой вызвала переполох в сети (фото)

Шоу-бизнес

Скандальная российская актриса Наталья Бочкарева, которая любит хвастаться упругой грудью, сделала это снова.

Актриса опубликовала фото, на котором позирует без белья.

Такая демонстрация прелестей не оставила подписчиков Бочкаревой равнодушными. Они засыпали ее комплиментами и критикой.

Отметим, что актриса старалась отвечать всем хейтерам. «Никогда б не подумала, что наркоманы могу приемлемо выглядеть», — написали ей в комментариях, намекая на кокаиновый скандал. «Видимо, вы плохо разбираетесь в людях. Идите погуляйте отсюда», — ответила Бочкарева.



«Сколько тебе лет, а ты всё сис*ки светишь?» — спросил один из комментаторов. Актриса «отправила» его к доктору. Другому комментатору она посоветовала читать журнал «Огонек».



Напомним, недавно Бочкарева застряла в лифте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter