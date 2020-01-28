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«Прям наливные яблоки»: Бочкарева восхитила сеть идеальной грудью (фото)
Известная российская актриса Наталья Бочкарева, которая недавно попала в громкий кокаиновый скандал, восхитила поклонников фото с обнаженной грудью.
Подписчики актрисы в Instagram заявили, что грудь — идеальная, Бочкарева — красавица и королева.
«А грудки хороши, прям наливные яблоки», «Дааа, Вы шикарная девушка! Прям хоть сейчас женился бы на Вас», «Какая шикарная женщина», «Шикарно выглядишь», — пишут комментаторы.
Напомним, что задолго до скандала с кокаином актрисе удалось похудеть на 60 кг. И хотя позже хейтеры обвиняли Бочкареву, что похудела она, употребляя запрещенные вещества, поклонников у красавицы и тех, кто восхищается ее целеустремленностью, не стало меньше. Так, недавно Бочкарева опубликовала фото в свадебном платье и получила множество комплиментов.
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