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Дожди переместятся на восток: синоптик дала прогноз на 15 апреля

14:23 14 апреля 2020 242
Дожди переместятся на восток: синоптик дала прогноз на 15 апреля
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Синоптик Наталья Диденко подтверждает прогноз Украинского гидрометцентра о грядущем смещении на восток холодного атмосферного фронта, который принес резкое снижение температуры и мокрый снег на запад и север Украины.

Текущая погода в Украине

Ближайшей же ночью осадки возможны на востоке, на юге, в Днепре и в районах Днепропетровской и Кировоградской областей.

В среду, 15 апреля, в западных, северных и в большинстве центральных регионов ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов, тем временем на юге и востоке ночью будет +1+5 градусов.

Днем потеплеет до +7−13 градусов.

Прогноз на 15 апреля

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео, свидетельствующие об аномальном похолодании в Украине в середине апреля.

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