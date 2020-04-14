Украина

Дожди переместятся на восток: синоптик дала прогноз на 15 апреля

Синоптик Наталья Диденко подтверждает прогноз Украинского гидрометцентра о грядущем смещении на восток холодного атмосферного фронта, который принес резкое снижение температуры и мокрый снег на запад и север Украины.

Текущая погода в Украине

Ближайшей же ночью осадки возможны на востоке, на юге, в Днепре и в районах Днепропетровской и Кировоградской областей.

В среду, 15 апреля, в западных, северных и в большинстве центральных регионов ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов, тем временем на юге и востоке ночью будет +1+5 градусов.

Днем потеплеет до +7−13 градусов.

Прогноз на 15 апреля

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео, свидетельствующие об аномальном похолодании в Украине в середине апреля.



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