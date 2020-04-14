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Дожди переместятся на восток: синоптик дала прогноз на 15 апреля
Синоптик Наталья Диденко подтверждает прогноз Украинского гидрометцентра о грядущем смещении на восток холодного атмосферного фронта, который принес резкое снижение температуры и мокрый снег на запад и север Украины.
Ближайшей же ночью осадки возможны на востоке, на юге, в Днепре и в районах Днепропетровской и Кировоградской областей.
В среду, 15 апреля, в западных, северных и в большинстве центральных регионов ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов, тем временем на юге и востоке ночью будет +1+5 градусов.
Днем потеплеет до +7−13 градусов.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео, свидетельствующие об аномальном похолодании в Украине в середине апреля.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!