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Мир

Российских школьников снова «развлекали» порно на онлайн-уроках

14:48 14 апреля 2020 189
Компьютер
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После недавнего случая в российской Калуге, где пятиклассникам во время урока православной культуры в Zoom показали порно, такой же случай произошел и в Саратове.

Как сообщает «Версия-Саратов», одна из жительниц Саратова рассказала, что во время одного из дистанционных уроков в средней школе № 95 кто-то запустил трансляцию видео для взрослых. Позже подобное повторялось неоднократно. «Эта ситуация обсуждалась с классным руководителем и другими педагогами, нас заверили, что проблема решена и больше такого не будет, однако сегодня все повторилось вновь — во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса», — рассказала женщина.

Кстати в этой же школе несколько дней назад заставка рекламы порно появилась во время онлайн-зарядки, к трансляции которых подключились 200 школьников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Приморье на Масленицу участникам гуляний показали гей-порноролик, который транслировали на мониторе, установленном прямо на здании местной администрации.

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