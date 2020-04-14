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Российских школьников снова «развлекали» порно на онлайн-уроках
После недавнего случая в российской Калуге, где пятиклассникам во время урока православной культуры в Zoom показали порно, такой же случай произошел и в Саратове.
Как сообщает «Версия-Саратов», одна из жительниц Саратова рассказала, что во время одного из дистанционных уроков в средней школе № 95 кто-то запустил трансляцию видео для взрослых. Позже подобное повторялось неоднократно. «Эта ситуация обсуждалась с классным руководителем и другими педагогами, нас заверили, что проблема решена и больше такого не будет, однако сегодня все повторилось вновь — во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса», — рассказала женщина.
Кстати в этой же школе несколько дней назад заставка рекламы порно появилась во время онлайн-зарядки, к трансляции которых подключились 200 школьников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Приморье на Масленицу участникам гуляний показали гей-порноролик, который транслировали на мониторе, установленном прямо на здании местной администрации.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!