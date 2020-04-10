Мир

Пятиклассникам во время онлайн-урока православной культуры показали порно

В Калуге пятиклассникам во время урока православной культуры в Zoom показали… порно. Напомним, ранее в России в Приморском крае задержали парня, показавшего гей-порно на здании местной администрации.

О скандале стало известно после сообщения мамы одного из учеников. Она обратилась к главе министерства цифрового развития региона Дмитрию Разумовскому за советом, стоит ли писать коллективное заявление в полицию, и как вообще защитить детей, вынужденных заниматься дистанционно.

Скрин сообщения обеспокоенной мамы

В руководстве лицея свою причастность к инциденту опровергли, назвав случившееся хулиганской атакой «со стороны».

Тем временем главный «цифровик» региона назвал ZOOM «не самым безопасным решением для видеоуроков».

Напомним, в настоящее время дистанционно учатся и дети в Украине, причем порой им приходится исправлять еще и ошибки преподавателей.

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