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Пятиклассникам во время онлайн-урока православной культуры показали порно
В Калуге пятиклассникам во время урока православной культуры в Zoom показали… порно. Напомним, ранее в России в Приморском крае задержали парня, показавшего гей-порно на здании местной администрации.
О скандале стало известно после сообщения мамы одного из учеников. Она обратилась к главе министерства цифрового развития региона Дмитрию Разумовскому за советом, стоит ли писать коллективное заявление в полицию, и как вообще защитить детей, вынужденных заниматься дистанционно.
В руководстве лицея свою причастность к инциденту опровергли, назвав случившееся хулиганской атакой «со стороны».
Тем временем главный «цифровик» региона назвал ZOOM «не самым безопасным решением для видеоуроков».
Напомним, в настоящее время дистанционно учатся и дети в Украине, причем порой им приходится исправлять еще и ошибки преподавателей.
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