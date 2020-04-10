27.09 / 27.47 29.25 / 29.91
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пятиклассникам во время онлайн-урока православной культуры показали порно

15:58 10 апреля 2020 669
Урок православной культуры
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Калуге пятиклассникам во время урока православной культуры в Zoom показали… порно. Напомним, ранее в России в Приморском крае задержали парня, показавшего гей-порно на здании местной администрации.

О скандале стало известно после сообщения мамы одного из учеников. Она обратилась к главе министерства цифрового развития региона Дмитрию Разумовскому за советом, стоит ли писать коллективное заявление в полицию, и как вообще защитить детей, вынужденных заниматься дистанционно.

Скрин сообщения обеспокоенной мамы

В руководстве лицея свою причастность к инциденту опровергли, назвав случившееся хулиганской атакой «со стороны».

Тем временем главный «цифровик» региона назвал ZOOM «не самым безопасным решением для видеоуроков».

Напомним, в настоящее время дистанционно учатся и дети в Украине, причем порой им приходится исправлять еще и ошибки преподавателей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лечение от коронавируса: Минздрав разрешил использовать новый препарат

Лечение от коронавируса: Минздрав разрешил использовать новый препарат

Тест

В Николаевской области заявили об аномальном росте количества пациентов с пневмонией

Подрывник

Служили в патрульной полиции: вскрылась резонансная информация о подрывниках банкомата в Харькове

Очереди в Черновцах

В Черновцах ужесточают карантин: что происходит в городе накануне закрытия продуктовых магазинов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер