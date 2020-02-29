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Порноскандал в России: на праздновании Масленицы людям показали видео 18+
В Приморье во время масленичных гуляний их участникам показали гей-порноролик. Видео очевидцев тут же запостили в соцсети. Напомним, ранее в детсаду Перми решили оригинально отпраздновать Масленицу, включив песню про водку, пиво и вино.
Примечательно, что видео показали прямо на здании администрации Михайловского района.
В полиции установили, что к инциденту причастны некие лица, которые «путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик».
«Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту», — говорится в сообщении властей района.
Напомним, ранее в соцсетях появилось фотосвидетельство того, что в России начали продавать хлеб в кредит.
Скрин видео
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