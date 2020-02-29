24.39 / 24.63 26.72 / 27.09
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Порноскандал в России: на праздновании Масленицы людям показали видео 18+

11:12 29 февраля 2020 420
Порноскандал в России: на праздновании Масленицы людям показали видео 18+
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Приморье во время масленичных гуляний их участникам показали гей-порноролик. Видео очевидцев тут же запостили в соцсети. Напомним, ранее в детсаду Перми решили оригинально отпраздновать Масленицу, включив песню про водку, пиво и вино.

Примечательно, что видео показали прямо на здании администрации Михайловского района.

В полиции установили, что к инциденту причастны некие лица, которые «путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик».

«Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту», — говорится в сообщении властей района.

Напомним, ранее в соцсетях появилось фотосвидетельство того, что в России начали продавать хлеб в кредит.

Скрин видео

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вечеринка

Трагедия на банной вечеринке в Москве: появились новые данные о жертвах

Порноскандал в России: на праздновании Масленицы людям показали видео 18+

Порноскандал в России: на праздновании Масленицы людям показали видео 18+

квартирная афера

«Находясь в Беларуси, неожиданно узнали, что наша квартира в Украине теперь принадлежит другим»

Последний день зимы

С последним днем зимы: забавные картинки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер