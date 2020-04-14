Шоу-бизнес

Одиннадцать девушек стали ученицами Школы леди популярного реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). История каждой — преодоление тяжелых травм, полученных в юном возрасте. Не стала исключением и судьба 19-летней Евгении #Батюшки Мазур из Винницы. Девушка четыре года страдала от наркозависимости, испытывая тяжелые ломки и страх перед внезапной смертью. — Через полгода после начала приема наркотиков я уже не чувствовала кайфа, — вспоминала Женя. — Они стали для меня обыденностью. Поэтому пришлось увеличивать дозы. Иногда они были настолько большими, что я не могла устоять на ногах. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Евгения #Батюшка Мазур откровенно рассказала о зависимости, отце-наркомане и своей новой жизни.

— Евгения, вы не единственная участница «Від пацанки до панянки», которая пришла на проект с серьезной наркозависимостью. Трудно было не употреблять на проекте?

— Конечно! У меня дважды случались ломки. Это страшное ощущение. В такие моменты ты себя не контролируешь. Тело просто выкручивает. Однажды пришлось даже вызвать «скорую».

— Возникало тогда желание все бросить и вернуться домой за очередной дозой?

— Я неоднократно думала о том, чтобы уйти из проекта. Спрашивала себя: «А зачем мне все это нужно? Вот бы сейчас вернуться в Винницу и как гульнуть…» Но потом брала себя в руки и отгоняла эти глупые мысли. Я никогда демонстративно не уходила, хотя многие девушки таким грешили. Просто не считаю, что другие должны просить тебя остаться. Этого в первую очередь должна хотеть только ты. А я этого хотела, поэтому и оставалась в Школе.

— Как случилось, что вы подсели на наркотики?

— С детства тусила в компании наркозависимых людей, но до 15 лет как-то держалась. Впервые попробовала наркотики дома, от нечего делать. И с того момента понеслось. За полгода моя доза существенно возросла, так как от предыдущей я уже не получала такого удовольствия. Если вы думаете, что эйфорию ты чувствуешь постоянно, то это не так. Кайф очень быстро проходит. Через полгода я его уже не чувствовала, поэтому пришлось менять виды наркотиков и увеличивать дозы. Иногда они были настолько большими, что я не могла устоять на ногах. А однажды даже случился передоз. Это страшное ощущение — у меня онемела половина головы, лилась из носа кровь и было трудно дышать.

— Вы рассказывали, что ваш отец также страдал от наркозависимости…

— Это правда. Он умер от передозировки, когда мне было два года. И о том, что именно от передозировки, я узнала накануне проекта. Дело в том, что я всегда этого очень боялась — умереть от передоза. Поэтому, если бы знала раньше, возможно, не осмелилась бы употреблять. Но я никого в своей бывшей зависимости не виню — принимать наркотики начала только по собственной глупости.

— Как сейчас обстоят дела, вам удалось избавиться от зависимости?

— После проекта я добровольно прошла курс реабилитации, и сейчас не употребляю. Стараюсь редко приезжать в родную Винницу, чтобы не встречаться с бывшей компанией. У меня была ситуация, когда мы однажды увиделись, и первое, что они сделали, — предложили дозу. Я тогда высказала все, что думаю, и ушла. Поэтому сейчас мне все-таки спокойнее в Киеве.

— Значит, переехали в столицу! Что еще изменилось в вашей жизни?

— В первую очередь изменилась я — мои взгляды, ценности, приоритеты. Шла на проект с желанием избавиться от зависимости и найти себя. Первое мне удалось, а вот в поисках себя все еще нахожусь. Но путь уже вижу четко.

Сейчас работаю бариста в кофейне. Планирую поступить в университет. После проекта задумалась над тем, чтобы стать психологом. Хватит деградировать — нужно развиваться.

— Как складываются ваши отношения с мамой? Раньше вы обвиняли ее в том, что она все время была на заработках вместо того, чтобы воспитывать вас.

— До проекта у нас были натянутые отношения. Я действительно злилась на маму за ее отсутствие, а она упрекала меня зависимостью. Но сейчас понимаю ее на все сто процентов и не осуждаю. Она поехала зарабатывать деньги, чтобы позаботиться обо мне. Помочь было некому. И мама правильно делала, что постоянно говорила мне о наркотиках. Не знаю, как бы я вела себя, имея зависимую дочь. Сейчас у нас с мамой хорошие отношения. Несмотря на то, что приезжаю в Винницу редко, мы ежедневно с ней списываемся и созваниваемся. А вообще, я бы хотела забрать маму к себе в Киев.

— Какое испытание было для вас самым полезным в Школе леди?

— Очень помогло общение с психологом. А больше всего запомнился прыжок с моста. Это было по-настоящему круто. Никакие наркотики не вызовут такого кайфа и эйфории, которые я испытала при прыжке.

— Не жалеете, что пришли на проект?

— Трудно сейчас сказать, как бы сложилась моя жизнь без проекта. Это была, пожалуй, судьба. Потому что информацию о кастинге нашла случайно и заявку заполнила не в лучшем состоянии. Но не жалею ни в коем случае. До проекта не верила, что в людях может быть что-то хорошее. Ожидала от них только подлости. Но сейчас я знаю: хороших людей гораздо больше.

— Что бы вы посоветовали девушкам с похожей жизненной ситуацией?

— Девушки, главное — это верить в себя и думать позитивно. Помните, стакан всегда наполовину полон. Всегда!

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