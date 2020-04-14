Общество и люди

Киевлянам разрешили возвращать авто со штрафплощадки онлайн: как это сделать

Находящимся на карантине киевлянам напомнили о возможности он-лайн возврата эвакуированных авто.

Штрафы оплачиваются онлайн через приложение Kyiv Smart City.

Если ваше авто зарегистрировано в приложении, то указав его государственный номер, можно узнать, был ли автомобиль эвакуирован, а при подтверждении данного факта авто можно вернуть, направив фото документов, а также самостоятельно выбрав дату, когда вы сможете забрать авто.

Потом будет необходимо уплатить штраф за услуги эвакуатора и хранения.

Также в новой версии приложения для пользователей доступна функция Face ID (при условии, что ее поддерживает ваш смартфон).

Стоит отметить, что личный транспорт является основным средством передвижения в столице, так как ни метрополитен, ни общественный транспорт регулярные пассажирские перевозки не выполняют.

Напомним, в Киеве с четверга, 16 апреля, усиливается контроль на постах и на всех въездах в столицу, что связано с распространением коронавируса. Для транспортных средств, которые едут в Киев и перевозят более трех человек, вводится обязательная процедура — все находящие в них люди проходят обязательный температурный контроль.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter