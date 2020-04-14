Украина

В Киеве на Пасху ужесточат карантин: что об этом известно

В Киеве с четверга, 16 апреля, усиливается контроль на постах и на всех въездах в столицу, что связано с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Для транспортных средств, которые едут в Киев и перевозят более трех человек, вводится обязательная процедура — все находящие в них люди проходят термометрию.

«С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров включая водителей», — сказал Кличко.

В связи с усилением карантина в Киеве также временно закрываются все кладбища, а поминальные дни переносятся на 6 июня.

Ранее сообщалось, что опубликована карта распространения по Киеву коронавируса COVID-19.

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