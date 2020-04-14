Сына экс-футболиста сборной Бразилии застрелили в Рио (фото)

Спорт

В семью 45-летнего экс-футболиста «Наполи» и сборной Бразилии Бето (на фото в заголовке) пришла беда. Старший сын известного полузащитника 23-летний Жубер был застрелен прямо посреди улицы в Рио-де-Жанейро, когда возвращался домой с вечеринки по случаю дня рождения. Мотивы убийц неизвестны, полиция ведет расследование.

Сыну футболиста Жуберу было 23 года

Отметим, что Бето почти всю футбольную карьеру играл на родине, в середине 1990-х проведя один сезон в итальянском «Наполи», а в 2000-х отправившись на три года в Японию. В составе сборной Бразилии победитель Кубка Америки и вице-чемпион Кубка конфедераций провел 13 поединков и забил 2 мяча. У Бето, чьим именем назван стадион в его родном городе Куяба, осталось еще трое детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын легендарного экс-футболист сборной Бразилии Кафу умер во время игры в футбол.

Фото Globoesporte.com

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