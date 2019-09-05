Умер сын двукратного чемпиона мира по футболу Кафу (фото)

Спорт

В семье двукратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Кафу произошла трагедия. Вечером в среду, 4 сентября, умер старший сын друга и экс-одноклубника Андрея Шевченко по «Милану». Как сообщает Globo Esporte, 30-летний Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями у себя дома в Сан-Паулу.

Парень был срочно госпитализирован в больницу Альберта Энштейна, однако по дороге у него случилась остановка сердца, которую сын Кафу не перенес. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер 49-летнего Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Знаменитый Кафу (второй слева) с дочерью и сыновьями (Данило — крайний справа)

Напомним, что Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал чемпионат мира в 1994 и 2002 годах. Он первый и пока единственный футболист, сыгравший в трех финальных матчах мировых первенств подряд (в 1994-м, 1998-м и 2002 годах). На клубном уровне Кафу выступал за «Сан-Паулу», «Сарагосу», «Палмейрас», «Рому» и «Милан». Среди наиболее весомых достижений бразильца, кроме двух золотых и одной серебряной наград мировых первенств, победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также выигрыш Кубка Америки (дважды), Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира. Кафу входит в топ-100 лучших футболистов в истории по версии ФИФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кафу погряз в миллионных долгах.

Фото Getty Images



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