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Общество и люди

В Киеве монахи начали изготавливать защитные экраны для врачей

16:16 14 апреля 2020 243
Монахи делают защитные экраны для врачей
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Управление социального служения Киевской Митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников в больницах, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщают в Православной церкви Украины, первые экраны направили медикам Киевской городской клинической больницы № 10. Следующие планируют передавать и в другие больницы сразу же после изготовления.

Видео из монастыря можно посмотреть по этой ссылке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в этом монастыре начали изготовлять антисептик, которые бесплатно раздают пенсионерам, бедным и бездомным людям.

По состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.

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