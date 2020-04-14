- 16:41 Состарившийся Олег Винник шокировал сеть
- 16:35 Украина — Польша: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20
- 16:16 В Киеве монахи начали изготавливать защитные экраны для врачей
- 16:08 Голая Настя Каменских станцевала с подушками
- 16:04 В Киеве задержали "сотрудника Кабмина", бравшего десятки тысяч долларов за трудоустройство на госслужбу
- 16:03 Под Киевом разоблачили преступную группу, легализовавшую незаконный вывоз детей за границу
- 15:58 Сына экс-футболиста сборной Бразилии застрелили в Рио
- 15:57 Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ
- 15:51 Николаев "прорвало": в области выявили уже 14 больных коронавирусом
- 15:43 "Крот" в СБУ: в сеть выложили записи общения генерала Шайтанова с сотрудником ФСБ
- 15:31 На Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич
- 15:13 Киевлянам разрешили возвращать авто со штрафплощадки онлайн: как это сделать
В Киеве монахи начали изготавливать защитные экраны для врачей
Управление социального служения Киевской Митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников в больницах, где лечат больных коронавирусной инфекцией.
Как сообщают в Православной церкви Украины, первые экраны направили медикам Киевской городской клинической больницы № 10. Следующие планируют передавать и в другие больницы сразу же после изготовления.
Видео из монастыря можно посмотреть по этой ссылке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в этом монастыре начали изготовлять антисептик, которые бесплатно раздают пенсионерам, бедным и бездомным людям.
По состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!