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Родившийся в России украинский футболист Алиев рассказал, чей Крым (фото, видео)
Бывший футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев в интервью российскому порталу sport24 ответил на вопрос «Чей Крым?», рассказал о проблемах с алкоголем и объяснил, почему по-прежнему считает коронавирус фейком.
«Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но на Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец.
Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами.
Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой — был бы матч века!" — рассказал 35-летний Александр Алиев.
Живущий в Киеве футболист, который ранее называл коронавирус фейком и демонстративно выбросил защитную маску в урну, рассказал также, что сдал отрицательный тест на COVID-19.
«Я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но мое мнение не поменялось. Тест я сдал для себя. Конечно, СМИ пугают людей. Болезней очень много, но раньше не было такой огласки. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это все делается», — недоумевает экс-футболист.
35-летний Александр Алиев
Как известно, Алиев в годы карьеры славился не только «радиоуправляемым» ударом, но и частыми нарушениями режима.
«Я провел прекрасный сезон в Киеве: мы стали чемпионами, меня признали лучшим игроком чемпионата. Но потом пришел Газзаев, и у меня начались вот эти качели с ним. Трансфер из Киева в Москву был очень тяжелым. Я читал все отзывы болельщиков, и, когда писали, мол, зачем Алиев нужен, он же алкоголик… Меня это делало еще сильнее.
Никогда не скрывал, что в «Локомотиве» я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только кока-колу и кофе", — признался экс-динамовец.
Также Алиев ответил на вопросы журналистов в режиме блиц.
— Самый крутой гол за карьеру?
— Турции на юниорском чемпионате мира.
— Что бы вы поменяли в карьере?
— Только свое отношение. А так я полностью доволен своей карьерой.
— Самый классный футболист, против которого вы играли?
— Зидан.
— Россия или Украина?
— Украина.
— Киев или Москва?
— Киев.
— О чем сейчас мечтает Александр Алиев?
— Чтобы все были живы и здоровы!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Алиев нахамил в Киеве полицейским.
Фото ffu.ua, Instagram
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