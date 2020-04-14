Депутат Одесского горсовета попала в базу «Миротворца» за призыв приходить на Пасху в храмы

Украина

В Украине продолжаются карантинные ограничения. Сейчас, в канун Пасхи, верующих призывают освятить пасхальную корзину не выходя из дома.

Депутат Одесского городского совета VI и VII созывов от промэрской фракции «Доверяй делам» Ирина Куценко-Есенович убеждает, что «те, кто пойдут в церковь — не заболеют» и призывает верующих идти в храмы.

Этим она поделилась в Facebook, разместив во вторник, 14 апреля, такой пост:

«Уверена, что все, кто пойдут в Церковь в воскресенье, но только с искреннем желанием почтить Бога — не заболеют, Господь сохранит! В том и есть вера — это не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано „не оставлять собрания“, „Вера без дел мертва“! Что ж ты за христианин — если сомневаешься в Боге! Наша семья пойдет в Храм поклониться Богу… Мой пост о том, что Пасху никто не отменит! Что наша семья будет славить Бога, даже если за это будут расстреливать!»

При этом депутат написала, что так должен поступить настоящий христианин.

Напомним, в Украине, как и во многих других странах, верующих призвали воздержаться от посещения пасхальных богослужений. Президент Украины заявил, что если после Пасхи количество заболевших пойдет на спад, то можно будет говорить о послаблении карантина. Мэр Одессы и глава обладминистрации также призвали сограждан не идти в храмы. Для этого они провели совещание с участием первых руководителей города, области, представителями Одесской епархии.

В комментариях пост Есенович раскритиковали, посчитав такое заявление призывом населения к нарушению карантина. Пользователи соцсети также усомнились в возможностях депутата реально мыслить и в ее умственных способностях.

Помимо прочего, она попала в базу «Миротворца».

«Провокатор. Осознаные действия, направленные на распространение смертельно-опасного заболевания (коронавирусной болезни) и массового заражения граждан Украины», — указано среди причин внесения Есенович в базу людей, действия которых направлены против национальной безопасности.

Центр «Миротворец» также обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении Есенович «осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».

Заметим, что после разразившегося скандала депутат срочно заменила текст своего поста, написав:

«Ради пару моих друзей исправлю пост, так как многие не поняли мой призыв! Уточняю: с утра много людей с рамками «не праздную Пасху», «не ходи в Церковь», меня как верующего человека — это возмущает! Поэтому и написан этот пост! В том и есть вера — это не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано «не оставлять собрания», «Вера без дел мертва»! Что ж ты за христианин — если сомневаешься в Боге! Наша семья пойдет в Храм поклонится Богу (даже если службы не будет) мы возле помолимся, прославим и пойдем домой прОдолжать славить! Для меня храм, церковь — это не здание!!! А собрание святых! Многие церкви ставят экраны и колонки для трансляции видео и аудио на улице, что бы славить Бога в Одессе на Пасху! Никто не может отменить Пасху! Она произошла 2000 лет назад! Христос на то и умер, что б дать нам здоровье и спасенье! И для меня — это проверка веры! Христос Воскрес!

Примечание — для меня храм — это собрание верующих! И это может быть на улице, в доме, в здании — где угодно! Мой пост о том, что Пасху никто не отменит! Что наша семья будет славить Бога даже если за это будут расстреливать! Мы в этот День будем Славить Бога! Если Храмы будут пусты — будем славить! (так как нас 4 человека в семье — мы тоже храм) Если храмы выведут видео и аудиотрансляцию мы помолимся и пойдем славить дома! Мой пост- Пасху никто не сможет отменить! Надеюсь так будет понятно! И да, мы пойдем в масках, очках и перчатках! Мама, дочь, отец — сын) все в рамках закона! Надеюсь теперь все всем понятно!"

Заметим, это далеко не первый скандал, в который попадает этот депутат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий приглашает украинцев на пасхальные богослужения.

Фото Facebook.com

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