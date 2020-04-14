Не разрешал открывать огонь по террористам: всплыли подробности службы генерала Шайтанова

Происшествия

Задержанный по подозрению в работе на ФСБ России генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов в начале «русской весны» на Донбассе в 2014 году отказался атаковать блокпосты боевиков в Славянске, не разрешал стрелять по террористам в районе краматорского аэродрома и саботировал приказы командования АТО.

Об этом главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов писал еще в 2015 году.

В своем материале Бутусов, ссылаясь на одного из офицеров «Альфы», писал, что командир «Альфы» Човганюк и его заместитель полковник Шайтанов не разрешали открывать огонь по террористам, окружившим аэродром в Краматорске.

Кроме того, Човганюк и Шайтанов встречались с бывшим командиром донецкой «Альфы» Александром Ходаковским, который перешел на сторону врага и создал батальон террористов «Восток», воевавший против Украины.

По данным журналиста, тогда же Човганюк и Шайтанов направили нескольких офицеров в Славянск для встречи с главарем террористов Гиркиным (Стрелковым), но никаких мер по его захвату не предприняли. В конце апреля командование «Альфы» отправило трех офицеров в Горловку, чтобы захватить другого главаря боевиков Игоря Безлера, но операция провалилась и группу взяли в плен. Тогда попавшие в плен офицеры сочли, что их сдали предатели.

Позже Човганюку и Шайтанову приказали атаковать блокпосты боевиков вокруг Славянска, но, как отмечает Бутусов, этот приказ командование «Альфы» снова отказалось выполнять.

В «Альфе» возник острый конфликт. Ряд офицеров были возмущены контактами с террористами, и требовали дать им возможность атаковать.

После этого оперативный штаб во главе с Александром Турчиновым уволил обоих.

«15 мая 2014 года имена Човганюка и Шайтанова узнала вся страна. В этот день глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию преступлений на Майдане Геннадий Москаль раскрыл оперативный план СБУ по зачистке Майдана в феврале 2014-го года. И выяснилось, что полковник Шайтанов, заместитель командира „Альфы“, командовал одной из групп СБУ и МВД, штурмовавших Дом профсоюзов на Майдане», — пишет Бутусов.

Напомним, во время штурма и последующего пожара трое майдановцев получили ранения и сгорели заживо. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений возле Дома профсоюзов.

Однако бывший «альфовец» не пострадал и в августе 2015 года Шайтанову присвоили звание генерал-майора.

Более подробно о генерале Шайтанове читайте в материале «ФАКТОВ».

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