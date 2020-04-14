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"Мы видим еще одну эпидемию": генсек ООН назвал угрозу человечеству, сопровождающую коронавирус
Пандемия коронавируса породила множество фейков и дезинформации на эту тему. Напомним, США и страны ЕС обвинили спецслужбы России в распространении заведомо неправдивых материалов о страшной инфекции.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию COVID-19 самым трудным кризисом, с которым сталкиваемся человечество со времен Второй мировой войны. Но, по его словам, наряду с этим мир охватывает эпидемия дезинформации, передают западные СМИ.
Он отметил, что в информационном пространстве распространяются ненависть, «которая клеймит и унижает людей», а также даются советы и рекомендации, опасные для здоровья.
«Дикие конспирологические теории заражают интернет», — отметил генсек, не называя конкретно страны, распространяющие вредоносную информацию.
Он призвал компании, управляющие социальными сетями, «искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19».
Кроме того, Гутерриш призвал мир объединиться для противодействия пандемии и проявлять солидарность.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным ВОЗ, в связи с тем, что во многих странах мира растет количество зараженных коронавирусом, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди.
По состоянию на 21:37 во всем мире выявлено 1 миллион 981 тысяча 942 случая заражения коронавирусом. Скончались 125 тысяч 79 инфицированных. Выздоровели 466 тысяч 285 пациентов.
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