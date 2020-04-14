Как без потерь пережить погодные "качели": советы невролога

Здоровье и медицина

Весенняя погода капризна: от 21 градуса тепла и почти до нуля, да еще и с вялым, но снегом. Многие люди, которые из-за карантинных ограничений и так чувствуют себя неважно, жалуются на головную боль, скачки давления, слабость, раздражительность, мышечное напряжение.

— Не удивительно, ведь метеозависимый организм обостренно реагирует на все, что происходит с погодой: перепады температуры, изменения влажности, колебания атмосферного давления , — рассказывает врач-невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л Шупика Владимир Костенко. — К сожалению, с возрастом таких чувствительных людей становится больше. Влияет генетика, гормональный фон. Сказывается и потеря сосудами эластичности, из-за чего органы и системы своевременно недополучают достаточное количество крови.

Особенно остро температурные качели досаждают весной, когда перепад температуры воздуха за одни сутки достигает больше, чем на 10 градусов, изменяется сила и направление ветра. Попробуй приспособиться к такому погодному «калейдоскопу»! А нехватка витаминов после зимы, недостаток солнечного света ослабляют иммунитет.

— Что делать, чтобы организм легче перенес погодные капризы?

— Принимать витамин D. Это особенно важно сейчас, когда многие люди вынуждены сидеть по домам, где не хватает солнца. У подавляющего большинства жителей Украины уровень этого витамина зимой и так катастрофически снижен, а вынужденная изоляция усугубляет ситуацию. Витамин D улучшает настроение, благотворно действует на состояние кожи, мышц. Если по каким-то причинам не можете купить витамин в аптеке, нужно чаще есть морскую рыбу жирных сортов: селедку, скумбрию, сардины, а также куриные яйца. Богаты витамином D и печень трески, морепродукты.

Тем, у кого «на погоду» болит голова, помогут витамин В2 (рибофлавин), магний и коэнзим Q10. Препараты можно купить в аптеке, а если нет — выручат продукты, богатые этими полезными компонентами. Рибофлавина много в яйцах, орехах, бобовых, а чемпионы по содержанию — брокколи и шпинат. Они содержат еще большое количество фолиевой кислоты, необходимой для создания и поддержания в здоровом состоянии новых клеток, особенно красных кровяных телец (эритроцитов). Источники магния — шпинат, миндаль, фасоль, семена льна, зеленый лук, а коэнзима Q10, который еще называют «витамином молодости», много в рыбе и мясе.

— Где еще найти витамины?

— В свежемороженых ягодах. Очень полезна черника. Если вы не позаботились, чтобы запастись ягодами летом, то сейчас можно купить их в крупных сетевых маркетах. Эти плоды по содержанию витаминов и микроэлементов не уступают свежим. Ягоды нужно есть не размороженными до конца, а охлажденными. Тогда антиоксиданты — вещества, работающие на клеточном уровне и спасающие наши клетки от стресса, проявятся наиболее активно. Они связывают свободные радикалы, которые вырабатывает клетка в стрессе. Полезны и другие ягоды — клюква, черная смородина, голубика.

Еще один чудесный продукт, который полезно чаще есть, — грибы, причем как промышленные виды: шампиньоны, вешенки, шиитаке, так и сушеные лесные. Грибы содержат нужное нам вещество — эрготионеин, который уменьшает в организме воспалительный процесс, действует как антиоксидант. Употребление грибов улучшает умственную деятельность мозга, особенно у пожилых людей. Если они едят больше двух порций грибов в неделю, то на 50% снижается риск развития когнитивных изменений. Также в грибах содержатся вещества, стимулирующие рост нервной ткани.

— Многие «заедают» карантин сладким, утешаясь тем, что потом приведут себя в форму.

— Не стоит этого делать. «Пустые» углеводы приводят к нежелательным скачкам глюкозы. А вот чайная или десертная ложка меда каждый день полезна (но только, если нет аллергии и сахарного диабета). Исследования доказали, что ежедневное умеренное употребление меда снижает риск атеросклероза на 30%. Это поразительный результат.

— Что из напитков посоветуете?

— Конечно же, какао. Оно благотворно действует на организм пожилых людей, испытывающих проблемы с сосудами. Какао содержит особенное вещество (эпикатехин) — флавонол, который усиливает активность клеток по добыванию энергии из пищи. Это важно для всех мышечных групп, но особенно для мышц бедер и голени. У людей, ограниченных в движении, мышцы слабеют, но исправить ситуацию помогут две чашки какао в день, но только в первой половине.

Важно пить достаточно воды, хотя в нашей культуре это не принято. К тому же чувство жажды с возрастом притупляется, и люди часто ограничиваются чаем, кофе (а они выводят воду из организма), компотом, соком. Человек среднего веса в жаркий день теряет около литра жидкости, поэтому пить ее следует минимум полтора-два литра, из которых четыре-пять стаканов воды. Она улучшает перистальтику кишечника, выводит токсины, улучшает сон, предупреждает появление головной боли.

— От чего нужно отказаться или хотя бы ограничить употребление?

— Колбас, обезжиренного молока, напитков, на этикетке которых указано «Без сахара». Также нужно свести до минимума изделия из белой муки высшего сорта. Они вызывают внезапные взлеты и падения уровня глюкозы. Если люди каждый день едят много белого хлеба, сдобной выпечки, макарон, вареников, блинов, то это истощает поджелудочную железу. А с возрастом может привести к развитию диабета второго типа.

— Что еще важно знать тем, кто страдает от перемены погоды?

— Выходя на балкон в солнечный день, лучше надевать солнцезащитные очки. Ведь яркое солнце — это один из триггеров мигрени. Чтобы самочувствие было стабильным, важно придерживаться привычного режима дня. Но, конечно, желательно ложиться спать не позже полуночи, а хотя бы до ее наступления, а еще лучше — около 23:00. Однако кардинально ломать привычный распорядок дня не стоит. В выходные, праздники, отпуск постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.

— Что делать, если человек не может уснуть?

— Часто это бывает из-за того, что шторы пропускают свет, поэтому надо заменить их более плотными. Привычку ложиться спать с заходом солнца мы унаследовали от предков. Тогда в организме будет вырабатываться достаточно гормона сна — мелатонина. Он продуцируется, когда человек спит в кромешной тьме, и регулирует не только сон, но и энергетический баланс. Человек хорошо высыпается, встает бодрым и отдохнувшим, наполненным энергией. А если в спальне горит ночник, в окно с улицы пробивается свет фонаря, то выработка мелатонина ухудшается, и сон беспокойный.

— Как долго следует спать?

— Единого для всех правила нет, и важно найти оптимальный баланс, но не переспать. Основной критерий — как человек себя чувствует после сна. Понаблюдайте за собой хотя бы неделю: когда вы идете в постель и в какое время просыпаетесь. На сон влияет множество факторов, начиная от курения и заканчивая тем, пьет ли человек кофе, и если да, то сколько чашек, достаточно ли свежего воздуха в спальне. Улучшают сон употребление рыбы, яиц, орехов, бобов.

— Прогулка на свежем воздухе нынче роскошь. Как часто нужно проветривать комнату?

— У меня все время открыто окно на проветривание. Но многие люди боятся сквозняка, опасаются, что их продует. Считаю, что нужно проветривать не меньше трех раз в день, и преимущественно во второй половине дня. Важно, чтобы свежо было в спальне. Но следует учитывать, куда выходят окна. Если на автостраду, то для проветривания нужно выбрать время, когда движение менее оживленное. Также в эти дни из-за пожаров в Чернобыльской зоне в столице ощущается запах гари, а это тоже ограничивает проветривание.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для сосудов не так страшны жиры, как легкие углеводы: сахар, конфеты, белый хлеб.

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