Происшествия

Лжеминера столичного метро отправили на два года за решетку

В Киеве суд приговорил к двум годам заключения мужчину за ложное сообщение о минировании станции метро «Нивки». Ранее сообщалось о том, что пассажиров столичного метро напугал взрыв в одном из вагонов.

Об этом сообщили в столичной полиции.

«В декабре прошлого года злоумышленник позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке на станции столичной подземки „Нивки“. Тогда, получив вызов о заминировании, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, тщательная проверка объекта не показала наличия там взрывоопасных веществ или предметов. В дальнейшем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

«Приговором Деснянского районного суда города Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, „шутник“ проведет еще два года в тюрьме», — указали правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года сотрудники правоохранительных органов были вынуждены провести проверку информации о минировании станции метро «Дарница». К счастью, информация оказалась недостоверной.

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