27.01 / 27.38 29.19 / 29.83
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Лжеминера столичного метро отправили на два года за решетку

4:33 15 апреля 2020 16
Метро Нивки
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Киеве суд приговорил к двум годам заключения мужчину за ложное сообщение о минировании станции метро «Нивки». Ранее сообщалось о том, что пассажиров столичного метро напугал взрыв в одном из вагонов.

Об этом сообщили в столичной полиции.

«В декабре прошлого года злоумышленник позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке на станции столичной подземки „Нивки“. Тогда, получив вызов о заминировании, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, тщательная проверка объекта не показала наличия там взрывоопасных веществ или предметов. В дальнейшем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

«Приговором Деснянского районного суда города Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, „шутник“ проведет еще два года в тюрьме», — указали правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года сотрудники правоохранительных органов были вынуждены провести проверку информации о минировании станции метро «Дарница». К счастью, информация оказалась недостоверной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус Ровно

Пострадали главврач и чиновники: в Ровенской области за сутки зафиксировано 24 новых случая COVID-19

Поцелуй Иуды

Великая среда 2020: что нельзя делать в этот день, молитвы, приметы

задержание Шайтанова

Не разрешал открывать огонь по террористам: всплыли подробности службы генерала Шайтанова

Поворозник

Заместителя Кличко поймали на крупной взятке: фото и первые подробности громкого дела

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер