- 07:52 Тест на коронавирус может ошибаться: в Минздраве раскрыли детали
- 07:43 Знаменитый вратарь, выбивший «Шахтер» из Кубка УЕФА, вылечился от коронавируса
- 07:25 На ферме в США живет двухголовый козленок, который ест сразу двумя ртами
- 07:21 Ночные заморозки и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:55 Страшнее рака и диабета? Ученые выяснили, для кого в первую очередь смертельно опасен коронавирус
- 06:36 Новая опасность для человечества: ученые сообщили, что коронавирусом можно заразиться от умершего человека
- 05:59 Новые доказательства преступлений Кремля: Украина направила в Гаагу информацию об указе Путина
- 05:24 Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса даже при тесном контакте с заражённым
- 04:55 Не раньше мая: в Мининфраструктуры дали прогноз о том, когда заработают метро и общественный транспорт
- 04:33 Лжеминера столичного метро отправили на два года за решетку
- 03:58 Трамп приостановил финансирование ВОЗ: названы причины
- 03:25 Пока пирамиды на карантине: в Египте запустили виртуальные туры по гробницам и катакомбам
Новая опасность для человечества: ученые сообщили, что коронавирусом можно заразиться от умершего человека
Несмотря на заверения экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, на днях появились факты, доказывающие обратное.
Об этом передает Fox News.
В публикации говорится о том, что ученые из Таиланда опубликовали отчет, согласно которому COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции. Позже медик скончался.
Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда.
После случившегося и возникли серьезные подозрения, что вирус вполне может передаваться живому от мертвого.
Также отмечается, что заражение произошло 20 марта, когда в стране было мало случаев инфицирования и все они были завозными.
Авторы отчета подчеркнули, что работа с трупами может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты, потому как до сих пор доподлинно не известно, каким образом передается COVID-19 и с какой стороны от него можно ждать подвоха.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Минздрав Украины опубликовал рекомендации относительно проведения похорон жертв коронавируса. В частности, при прощании родным и близким умершего запрещено целовать тело из-за риска инфицирования, а процедуру похорон или кремации следует проводить с плотно закрытым гробом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...