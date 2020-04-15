26.79 / 27.37 29.01 / 29.92
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Новая опасность для человечества: ученые сообщили, что коронавирусом можно заразиться от умершего человека

6:36 15 апреля 2020 565
Коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на заверения экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, на днях появились факты, доказывающие обратное.

Об этом передает Fox News.

В публикации говорится о том, что ученые из Таиланда опубликовали отчет, согласно которому COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции. Позже медик скончался.

Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда.

После случившегося и возникли серьезные подозрения, что вирус вполне может передаваться живому от мертвого.

Также отмечается, что заражение произошло 20 марта, когда в стране было мало случаев инфицирования и все они были завозными.

Авторы отчета подчеркнули, что работа с трупами может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты, потому как до сих пор доподлинно не известно, каким образом передается COVID-19 и с какой стороны от него можно ждать подвоха.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Минздрав Украины опубликовал рекомендации относительно проведения похорон жертв коронавируса. В частности, при прощании родным и близким умершего запрещено целовать тело из-за риска инфицирования, а процедуру похорон или кремации следует проводить с плотно закрытым гробом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в мире

Страшнее рака и диабета? Ученые выяснили, для кого в первую очередь смертельно опасен коронавирус

Доктор Комаровский

Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса даже при тесном контакте с заражённым

тест

Тест на коронавирус может ошибаться: в Минздраве раскрыли детали

Поцелуй Иуды

Великая среда 2020: что нельзя делать в этот день, молитвы, приметы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер