Мир

Новая опасность для человечества: ученые сообщили, что коронавирусом можно заразиться от умершего человека

Несмотря на заверения экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, на днях появились факты, доказывающие обратное.

Об этом передает Fox News.

В публикации говорится о том, что ученые из Таиланда опубликовали отчет, согласно которому COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции. Позже медик скончался.

Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда.

После случившегося и возникли серьезные подозрения, что вирус вполне может передаваться живому от мертвого.

Также отмечается, что заражение произошло 20 марта, когда в стране было мало случаев инфицирования и все они были завозными.

Авторы отчета подчеркнули, что работа с трупами может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты, потому как до сих пор доподлинно не известно, каким образом передается COVID-19 и с какой стороны от него можно ждать подвоха.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Минздрав Украины опубликовал рекомендации относительно проведения похорон жертв коронавируса. В частности, при прощании родным и близким умершего запрещено целовать тело из-за риска инфицирования, а процедуру похорон или кремации следует проводить с плотно закрытым гробом.

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