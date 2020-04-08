Похороны жертв коронавируса: в Минздраве дали рекомендации

Украина

В связи увеличением количества жертв COVID-19 — по состоянию на 8 апреля в Украине умерли уже 52 человека — Минздрав опубликовал рекомендации относительно проведения похорон.

В частности, при прощании родным и близким умершего запрещено целовать тело из-за риска инфицирования, а процедуру похорон или кремации следует проводить с плотно закрытым гробом.

Также есть ограничения, касающихся количества людей, которым разрешено присутствовать на прощальной церемонии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19 — инфекция передается воздушно-капельным путем.

Тем не менее в Луцке коронавирус подтвердили у врача и медсестры, делавших вскрытие умершего коллеги с COVID-19. Впрочем, в бюро заявили, что вскрытие тела умершего медика происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении.

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