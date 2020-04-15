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Тест на коронавирус может ошибаться: в Минздраве раскрыли детали

7:52 15 апреля 2020 70
тест
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Для определения заражения коронавирусом медики используют ПЦР-тесты, производство которых уже начато в Украине. На сегодня ПЦР-диагностика — это самый точный метод для определения COVID-19, введенный на уровне всех государств.

Об этом в эфире ТСН заявил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Медик подчеркнул, что ПЦР-тесты дают 99,9% правильного результата. Но для этого нужно правильно провести весь алгоритм тестирования — правильно выполнить забор крови, транспортировать биоматериал, подготовить пробы к анализу и правильно провести исследование. По словам Кузина, если будет нарушен хотя бы один из этапов, результат будет ошибочный.

В каждом тесте, отметил медик, заложен положительный и отрицательный контроль, которые свидетельствуют об эффективности таких средств для диагностики.

Когда при наличии симптомов или при близком контакте с больным у человека ПЦР-исследование показывает негативный результат, рекомендуется через некоторое время сделать повторное тестирование.

Напомним, в мире пока нет лекарств от коронавируса. Многие страны проводят испытания вакцин против патогена COVID-19. Три препарата уже испытываются на людях. Однако, по мнению официального представителя ВОЗ, вакцину от этой смертельной инфекции стоит ожидать не раньше, чем через год.

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