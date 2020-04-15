- 07:52 Тест на коронавирус может ошибаться: в Минздраве раскрыли детали
- 07:43 Знаменитый вратарь, выбивший «Шахтер» из Кубка УЕФА, вылечился от коронавируса
- 07:25 На ферме в США живет двухголовый козленок, который ест сразу двумя ртами
- 07:21 Ночные заморозки и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:55 Страшнее рака и диабета? Ученые выяснили, для кого в первую очередь смертельно опасен коронавирус
- 06:36 Новая опасность для человечества: ученые сообщили, что коронавирусом можно заразиться от умершего человека
- 05:59 Новые доказательства преступлений Кремля: Украина направила в Гаагу информацию об указе Путина
- 05:24 Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса даже при тесном контакте с заражённым
- 04:55 Не раньше мая: в Мининфраструктуры дали прогноз о том, когда заработают метро и общественный транспорт
- 04:33 Лжеминера столичного метро отправили на два года за решетку
- 03:58 Трамп приостановил финансирование ВОЗ: названы причины
- 03:25 Пока пирамиды на карантине: в Египте запустили виртуальные туры по гробницам и катакомбам
Тест на коронавирус может ошибаться: в Минздраве раскрыли детали
Для определения заражения коронавирусом медики используют ПЦР-тесты, производство которых уже начато в Украине. На сегодня ПЦР-диагностика — это самый точный метод для определения COVID-19, введенный на уровне всех государств.
Об этом в эфире ТСН заявил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
Медик подчеркнул, что ПЦР-тесты дают 99,9% правильного результата. Но для этого нужно правильно провести весь алгоритм тестирования — правильно выполнить забор крови, транспортировать биоматериал, подготовить пробы к анализу и правильно провести исследование. По словам Кузина, если будет нарушен хотя бы один из этапов, результат будет ошибочный.
В каждом тесте, отметил медик, заложен положительный и отрицательный контроль, которые свидетельствуют об эффективности таких средств для диагностики.
Когда при наличии симптомов или при близком контакте с больным у человека ПЦР-исследование показывает негативный результат, рекомендуется через некоторое время сделать повторное тестирование.
Напомним, в мире пока нет лекарств от коронавируса. Многие страны проводят испытания вакцин против патогена COVID-19. Три препарата уже испытываются на людях. Однако, по мнению официального представителя ВОЗ, вакцину от этой смертельной инфекции стоит ожидать не раньше, чем через год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...