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Моя муза: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, изолировавшаяся с мужем и детьми в замке в деревне Грязь, 15 апреля отмечает день рождения. Легенде советской эстрады исполняется 71 год. Этот день из-за карантина звезда проведет дома с мужем Максимом Галкиным и детьми Гариком и Лизой.
Многочисленные поздравления Пугачева получает в сети и по телефону. Одним из первых ее поздравил бывший муж Филипп Киркоров. Он трогательно обратился к имениннице на своей странице в Instagram.
«С днем рождения, моя муза и вдохновение!», — трогательно подписал Киркоров фото, на котором стоит с крыльями на фоне огромного портрета Пугачевой.
После развода звезды сохранили дружеские отношения.
Свой 70-летний юбилей в марте отпраздновала певица Надежда Бабкина, ее поздравил больной коронавирусом Лев Лещенко. А в начале апреля певица попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких. За ее жизнь борются врачи.
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