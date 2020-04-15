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Шоу-бизнес

Моя муза: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения

9:10 15 апреля 2020 132
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, изолировавшаяся с мужем и детьми в замке в деревне Грязь, 15 апреля отмечает день рождения. Легенде советской эстрады исполняется 71 год. Этот день из-за карантина звезда проведет дома с мужем Максимом Галкиным и детьми Гариком и Лизой.

Многочисленные поздравления Пугачева получает в сети и по телефону. Одним из первых ее поздравил бывший муж Филипп Киркоров. Он трогательно обратился к имениннице на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, моя муза и вдохновение!», — трогательно подписал Киркоров фото, на котором стоит с крыльями на фоне огромного портрета Пугачевой.

После развода звезды сохранили дружеские отношения.

Свой 70-летний юбилей в марте отпраздновала певица Надежда Бабкина, ее поздравил больной коронавирусом Лев Лещенко. А в начале апреля певица попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких. За ее жизнь борются врачи.

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