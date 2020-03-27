- 15:39 Кожару отправили под арест с правом выйти под залог
- 15:37 Трепак со скандалом подал в отставку: СМИ узнали резонансные детали
- 15:33 Игрок сборной Украины самостоятельно поборол коронавирус
- 15:26 Украинского моряка с коронавирусом лечат в Нигерии – «одной таблеткой в день»
- 15:25 Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое
- 15:18 В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка
- 15:09 Деньги и рутина: гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака
- 15:06 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 15:00 Иванчук Максим развеял мифы о ботулотоксине
- 14:49 В Одесском медуниверситете заявили о грубых нарушениях прокурора Острик во время обыска в вузе
- 14:46 Надвигается арктический холод: синоптик рассказала, когда изменится погода
- 14:46 Ранил сокамерника и угрожал полицейскому: в Украине осудили самого молодого "вора в законе"
"Пандемия, вон!": Галкин показал, как Пугачева борется с коронавирусом (видео)
Известный российский юморист Максим Галкин, показавший ранее обряд изгнания коронавируса от Лизы и Гарика, опубликовал на своей странице в Instagram новое забавное видео, как они коротают время на карантине. Звездное семейство изолировалось в своем замке в деревне Грязь и развлекается, как может.
На досуге Алла Борисовна создала дуэт с Гариком, исполнив песню о пандемии. Певица в домашнем костюме, без грима, поет: «Мама мия, уходи скорее пандемия! Пандемия, вон!».
Снимали номер на сцене домашнего ночного клуба, оборудованного в подвале замка. Здесь Алла с Максимом устраивали звездные вечеринки с друзьями.
«Антипандемический тандем „ГАРРИАЛЛА“ Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие», — подписал забавное видео Галкин.
Кстати, 70-летняя Алла Пугачева давно не выходит из дома, избегает публичных мероприятий. Дети Гарик и Лиза не посещают садик, они на домашнем обучении. А вот Максим не так давно вернулся с гастролей.
В феврале Максим с детьми побывали на горнолыжном курорте в Италии.
Недавно Галкин посещал вечеринку в честь дня рождения Аллы Крутой, где были больной коронавирусом Лев Лещенко, который сейчас лечится в Коммунарской больнице, и Игорь Николаев, ждущий в клинике подтверждение диагноза.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.