Шоу-бизнес

"Пандемия, вон!": Галкин показал, как Пугачева борется с коронавирусом (видео)

Известный российский юморист Максим Галкин, показавший ранее обряд изгнания коронавируса от Лизы и Гарика, опубликовал на своей странице в Instagram новое забавное видео, как они коротают время на карантине. Звездное семейство изолировалось в своем замке в деревне Грязь и развлекается, как может.

На досуге Алла Борисовна создала дуэт с Гариком, исполнив песню о пандемии. Певица в домашнем костюме, без грима, поет: «Мама мия, уходи скорее пандемия! Пандемия, вон!».

Снимали номер на сцене домашнего ночного клуба, оборудованного в подвале замка. Здесь Алла с Максимом устраивали звездные вечеринки с друзьями.

«Антипандемический тандем „ГАРРИАЛЛА“ Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие», — подписал забавное видео Галкин.

Кстати, 70-летняя Алла Пугачева давно не выходит из дома, избегает публичных мероприятий. Дети Гарик и Лиза не посещают садик, они на домашнем обучении. А вот Максим не так давно вернулся с гастролей.

В феврале Максим с детьми побывали на горнолыжном курорте в Италии.

Недавно Галкин посещал вечеринку в честь дня рождения Аллы Крутой, где были больной коронавирусом Лев Лещенко, который сейчас лечится в Коммунарской больнице, и Игорь Николаев, ждущий в клинике подтверждение диагноза.

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