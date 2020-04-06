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Льва Лещенко и Игоря Николаева выписали из больницы

16:24 6 апреля 2020 236
Лев Лещенко и Игорь Николаев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российских артистов Льва Лещенко, подцепившего коронавирус, и Игоря Николаева, у которого было воспаление легких, выписали из Коммунарской больницы в Москве. Поклонники могут вздохнуть с облегчением — повторные тесты обоих на COVID-19 показали отрицательный результат. Лещенко и Николаев продолжат лечение и восстановление в домашних условиях.

«Я никому не давал комментариев и не снимал трубку, поскольку было очень много непонятного. Но сегодня я выписываюсь, все тесты у меня отрицательные, и вируса нет. В 17 часов я уже выйду отсюда и буду долечиваться дома», — прокомментировал выписку Лещенко.

Также из клиники выписали супругу артиста Ирину. Бодрый Лещенко дал комментарий журналистам из машины. Он сказал, что чувствует себя отлично, будет долечивать дома воспаление легких и поблагодарил врачей.

Друг Николаева продюсер Иосиф Пригожин рассказал kp.ru о его состоянии.

«Мы с Игорем разговаривали, он жаловался, что простыл после гастролей. Обсуждали различные рабочие моменты, он был в нормальном состоянии. Обычная легкая простуда», — рассказывал Пригожин.

Напомним, Лещенко перенес коронавирус в тяжелой форме, ему понадобилась искусственная вентиляция легких, поклонники 78-летнего артиста переживали за его здоровье и устроили флешмоб в его поддержку.

Почувствовав себя лучше, изнеможенный Лев Валерьянович из больничной палаты обратился к поклонникам в сети.

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