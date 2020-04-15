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Ночью в Киеве взорвали банкомат: фото с места происшествия
После недавнего подрыва банкомата «ПриватБанка» в Харькове, такое же ЧП произошло в Киеве в ночь на среду, 15 апреля.
Как сообщает «Киев Оперативный», неизвестные взорвали банкомат, находившийся в помещении магазина на улице В. Покотило, 7 (Святошинский район)
Информации о том, какой суммой завладели злоумышленники, пока что нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковская полиция задержала двоих злоумышленников, подорвавших банкомат и похитивших около двух миллионов гривен.
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