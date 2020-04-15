Происшествия

Ночью в Киеве взорвали банкомат: фото с места происшествия

После недавнего подрыва банкомата «ПриватБанка» в Харькове, такое же ЧП произошло в Киеве в ночь на среду, 15 апреля.

Как сообщает «Киев Оперативный», неизвестные взорвали банкомат, находившийся в помещении магазина на улице В. Покотило, 7 (Святошинский район)

Информации о том, какой суммой завладели злоумышленники, пока что нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковская полиция задержала двоих злоумышленников, подорвавших банкомат и похитивших около двух миллионов гривен.

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