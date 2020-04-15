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Украина

Раскрыты шокирующие данные о «борьбе» с коронавирусом в российском СИЗО, где удерживают украинцев

10:00 15 апреля 2020 366
Лефортово
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В России, где из-за пандемии коронавируса людям разрешили весь апрель не работать, не особо заботятся о заключенных, которые находятся в СИЗО и колониях.

Адвокат Николай Полозов, который защищал захваченных в плен украинских моряков, рассказал изданию «Крым.Реалии», что его подзащитному крымчанину Ивану Яцкину в московском СИЗО «Лефортово» защитную маску выдали только перед судом.

Яцкин рассказал адвокату, что в качестве противовирусных мер заключенным выдают на обед лук. Никаких замеров температуры у узников не делается.

Уборка в камере проводилась два раза в течение двух недель.

Напомним, Иван Яцкин был захвачен ФСБ России еще в середине октября прошлого года в Крыму. Спецбортом его вывезли в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».
По словам адвоката, Яцкина обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.


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