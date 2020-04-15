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Украина

Дезертира ВСУ, сбежавшего к боевикам "ДНР", террористы отправили в тюрьму на 15 лет

9:57 15 апреля 2020 276
«суд ДНР
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

14 апреля фейковая «апелляционная палата Верховного суда» так называемой «ДНР» вынесла приговор бывшему украинскому военнослужащему, дезертировавшему из ВСУ, — пятнадцать с половиной лет лишения свободы.

Предварительное следствие вела «генеральная прокуратура ДНР». По ее информации, фигурант — бывший контрактник ВСУ, который дезертировал из военной части с оружием. Чтобы избежать наказания, пересек «границу ДНР» на лодке через реку Кальмиус. После этого поступил на службу в ряды «народной милиции», однако позже его задержали и арестовали, вменив в вину «причастность к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, направленных на разрушение инфраструктуры и снижение уровня обороноспособности ДНР».

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Отбывать наказание изменник Украины будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что раскрыты важные детали о гибели девушки в оккупированной Горловке вследствие обстрела боевиков.

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