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Сакральная жертва? Журналист раскрыл важные детали о гибели девушки в оккупированной Горловке
Мирослав Воронцова — жительница оккупированной Горловки. По заверениям главарей боевиков, 9 апреля она погибла после атаки беспилотника ВСУ, но местные жители, уверены, что это кровавая провокация самих боевиков.
Журналист Никита Синицин собрал факты о погибшей. Он установил, что в день гибели Мирослава Воронцова была в поселке Широкая Балка у дедушки, и когда в окрестностях началась канонада, она позвонила своему жениху Дмитрию и попросила забрать ее из опасного места.
«Он приехал, увы, слишком поздно — Мирослава была уже мертва и лежала в доме, дядя был ранен, дедушка не пострадал, а в доме уже были военные из «ДНР», — сообщил журналисту его источник.
По версии «ДНР», Мирослава умерла в больнице от острой кровопотери и осколочного ранения левой стороны груди, вызвавшего повреждение легкого и аорты. Но знакомые медики сказали журналисту Синицину что такое ранение приводит к фактически мгновенной смерти. То есть сообщение о смерти Мирославы в дороге — ложь, на самом деле она погибла на месте.
Примечательно и то, как быстро в «ДНР» сообщили о гибели Мирославы Воронцовой и сразу обвинили в этом лично президента Владимира Зеленского.
Нелепо выглядит и версия «мэра» Горловки Ивана Приходько с миной, которая якобы была сброшена с украинского БПЛА и убила Мирославу. Большинство неспециализированных беспилотников просто не могут поднять минометную мину — она для них слишком тяжела.
Впоследствии в «ДНР» поняли абсурдность своих утверждений, и мина в устах «мэра» трансформировалась в 2 ВОГа. А затем прозвучало и вовсе нейтральное «сбросили боеприпас» на крышу жилого дома.
Если же «мэр» Горловки не перепутал, а случайно написал правду про мину, то получается, то обстрел мог производиться с оккупированной территории. Так что вполне возможна «сакральная жертва». Тем более, что Мониторинговую миссию ОБСЕ на место происшествия не допускают.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» вышла водка с портретом Захарченко.
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