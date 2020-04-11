Соратников экс-главаря «ДНР» Захарченко отправили «на подвал» в Донецке: в сети раскрыли детали

Происшествия

На оккупированной части Донецкой области, где так называемые «власти» недавно заочно арестовали экс-президента Порошенко по обвинению в убийстве «Моторолы», началась очередная волна зачисток. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«На подвал» отправили соратницу убитого Захарченко Александру Филиппову, так называемого начальника «ГРУ ДНР».

Филиппова была назначена Захарченко после террориста по кличке «Хмурый». Другие арестованные — тоже из бывших «хмуровцев». Им инкриминируют особо тяжкие преступления, которые не связаны непосредственно с боевыми действиями.

В сети назвали клички арестованных — «Тайфун», «Рог», «Сапер», «Касой», «Клим», «Шева», «Саена», «Салима».

Но как не пытается нынешний главарь «ДНР» Пушилин избавиться от наследия убитого Захарченко, есть «патриоты», которые не дают ему это сделать. Недавно Захарченко увековечили на этикетке водочной бутылки.

Напомним, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в Донецке. Сработало взрывное устройство возле ресторана «Сепар», куда пришел главарь террористов.

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