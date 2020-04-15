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Украина

Экс-главу Института нацпамяти Вятровича вызывают в ГБР: что произошло

10:38 15 апреля 2020 249
Владимир Вятрович
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Народного депутата Украины (фракция «Европейская солидарность») Владимира Вятровича, который ранее возглавлял Украинский институт национальной памяти, вызывают на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля.

По словам Вятровича, ГБР завело производство на основании жалобы «слуги народа» Максима Бужанского по поводу проведения Форума о Голодоморе. «Власти отреагировали на обращение Владимира Вятровича в суд на бездействие ГБР по делу Минской измены Кучмы и Ермака. Вызов подписал тот самый следователь, на бездействие которого Вятрович подал в суд», — пишет народный депутат на своей страничке в социальных сетях.

Эксклюзивный материал, посвященный расследованию дела о Голодоморе — геноциде украинского народа, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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