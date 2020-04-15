Имбирно-медовая и свекольная икра: легкие рецепты деликатесов на Пасху (фото)

Стиль жизни

Ученый-химик, разрабатывающая технологии по производству чернил для струйных принтеров, Лариса Богуцкая принята в Ассоциацию шеф-поваров Украины. Ведь готовит она такие блюда, что не каждый профессиональный кулинар осилит. Например, хрустальный хлеб, ягодную икру и другие деликатесы. Только салата «Сельдь под шубой» у нее больше двадцати рецептов. При этом подача блюд столь современна и необычна, что вызывает восторг. Секретами своего мастерства Лариса Богуцкая поделилась с «ФАКТАМИ» накануне Пасхи.

«Перед приготовлением креветки нужно деликатно разморозить прямо в упаковке на полке холодильника»

— Я химик по образованию, кандидат наук с опытом работы по специальности более 35 лет, работаю в компании, специализирующейся на производстве расходных материалов для печатающей техники, — говорит Лариса Богуцкая. - А не так давно серьезно «заболела» приготовлением вкусной и полезной еды. Не просто по чужим рецептам, соблюдая граммовки, а с углублением в процессы приготовления и состав ингредиентов. Меня заинтересовали современные приемы приготовления, сохраняющие полезные свойства продуктов после термообработки. Получению новых знаний помогают как онлайн, так и живые мастер-классы. В том числе среди заинтересовавших меня были мастер-классы Ассоциации шеф-поваров Украины. Там и заметили мой интерес и работы. Получить членство в ассоциации для меня большая честь. Понятно, что пока я в статусе «юниор», но теперь всегда рядом с профессионалами. И, признаюсь, я просто счастлива!

— Поздравляю вас! Слышала, ваши блюда весьма необычны.

— Меня интересуют разные кулинарные чудеса. Например, я готовлю хрустальный хлеб. Он выглядит так, словно создан из хрусталя. Совершенно полый внутри, поэтому годится больше для декорирования других блюд.

Хрустальный хлеб 650 г воды прокипятить 2 минуты с 20 г крахмала. Разлить массу в прямоугольные формы для конфет, запечь в духовке в течение 90 минут при 160 градусах и еще 45 минут при 120 градусах. Чуть смазать растительным маслом и выдержать еще 10 минут. Хрустальный хлеб готов!

Хрустальный хлеб используют для декорирования блюд

— Как и сколько хранится такой хлеб?

— Хрустальный хлеб — это не настоящий хлеб. С ним невозможно сделать традиционный бутерброд. Как я уже сказала, скорее это один из способов украсить блюдо. Такой хлеб имеет пустоту внутри и только оболочку в виде тоненьких хрупких стенок. Можно его раскрошить сверху на салат в виде хрустального декора — это непривычно и привлекательно. Хранить такой хлеб нет смысла, он от этого лучше не станет. Поэтому впрок готовить не советую.

— Какие еще чудеса на кухне можете творить?

— Например, создать ягодную или имбирно-медовую икру. Такими цветными жемчужинами красиво декорировать блюда. Они могут быть ингредиентом салата — например, с креветками. Такую икру можно приготовить на Пасху. Готовится она очень быстро.

— Как это сделать?

— Креветки могут быть в продаже лишь замороженными. Чаще всего делают шоковую заморозку сразу после вылова. И это хорошо, потому что было бы очень рискованно и подозрительно покупать свежие или охлажденные креветки вдалеке от моря. Если кому-то не нравится слой глазури на креветках (оболочка изо льда), то это зря. Глазурь защищает морепродукты от быстрой порчи, а отравление морепродуктами обычно очень тяжелое.

Если есть сомнения относительно свежести креветок, то лучше сразу отказаться от покупки. Подозрение вызывает креветка, панцирь которой покрылся пятнами. Посиневшие лапки — не признак того, что креветка голубых кровей. Скорее всего, она уже начала портиться. К слову, я использую аргентинские креветки. Они самые вкусные из тех, что можно сегодня купить в супермаркетах. Они и красивы (приятного оранжево-красного цвета в сыром виде) и достаточно крупные. Тигровые креветки, по моему мнению, выглядят устрашающе серыми. Да и вкуса у них меньше. А королевские креветки — это вообще не отдельный вид креветок, а торговое название смеси разных сортов достаточно крупных креветок. В любом случае перед приготовлением креветки нужно деликатно разморозить прямо в упаковке на полке холодильника. И никак иначе — чтобы сохранить сочность и вкус. Далее нужно креветки почистить и обязательно извлечь кишечник. Он находится на спинке, а не в животике. Надо разрезать панцирь и извлечь эту темную ниточку.

— И какой же салат с креветками и жемчужинами икры порекомендуете?

— Очень вкусный салат получается из креветок, микрозелени, поджаренного сыра халуми, хрустящих орехов, изюма и икры из сока запеченной свеклы.

— А как приготовить свекольную икру?

— Готовится она быстро.

Жемчужины свекольной икры Ингредиенты: сок свеклы — 100 г;

агар-агар — 1,5 г;

охлажденное на протяжении 30 минут в морозильной камере растительное масло — минимум 200 г. Приготовление: Прокипятить 2−3 минуты сок с агар-агаром, перемешивая. Снять с огня и дать остыть до 50−60 градусов. Достать из морозильной камеры масло в чашке или стакане. Пипеткой капать смесь в масло. Икринки будут сразу оседать на дно. Затем откинуть их на сито и промыть под проточной водой. Такую икру можно хранить несколько дней в холодильнике.

«Натуральный лосось без красителей и добавок должен быть бледным, без посторонних запахов, с блестящей поверхностью»

— С креветками также можно приготовить вкусный и полезный завтрак, — продолжает Лариса Богуцкая. — Очищенные креветки посолите и поперчите, обжарьте по 1−2 минуты с двух сторон на любом масле. Лимонный сок и чеснок добавьте по желанию. Для полезных бутербродов вместо хлеба советую использовать запеченный батат с ломтиком авокадо. Посыпать кунжутом. С таким завтраком легко дожить до обеда, не вспоминая про чай с абсолютно бесполезными печенюшками. Можно приготовить быстрый и вкусный ужин в виде пасты с морепродуктами. Это любимый рецепт моей семьи.

Паста с морским коктейлем Отдельно отварить пасту (макароны из твердых сортов пшеницы) до полуготовности. Тем временем на сковороде поджарить мелко нарезанный лук, чеснок и тертый имбирь. Количество по вкусу. Это не выпечка, где очень важно придерживаться точных граммов и миллилитров. Для начала можно взять одну луковицу, пару зубчиков чеснока и сантиметр корня имбиря. Как только поджарилась эта ароматная смесь, добавить томаты в собственном соку, пюре или нарезанные свежие помидоры, если есть под рукой. Перемешать и дать протушиться пару минут. Затем добавить на сковороду 200−300 граммов размороженного морского коктейля, соль, перец и готовить еще минут пять. Далее добавить пасту и с полстакана отвара, хорошо перемешать и через минуту выключить.

— Замечательная идея для ужина или обеда.

— Замечу, что не обязательно брать именно морской коктейль. Можно взять только мидии или только креветки. Или вообще приготовить это блюдо без морепродуктов, а с кабачками или овощной смесью по-мексикански. Или с отварным нутом. Идей может быть множество.

— А какую рыбу посоветуете приготовить?

— Лосось. Это вкусная и полезная рыба. Правда, важно уметь ее правильно выбрать. Не ищите лосось яркого цвета. Натуральная рыба без красителей и добавок должна быть бледная, без посторонних запахов, с блестящей поверхностью.

Никакой экономии не получится, если взять готовую слабосоленую рыбу, тем более в нарезке. Но так просто приготовить ее самим! Это займет минут пятнадцать активных действий.

Слабосоленый лосось Приготовить смесь соли и сахара в соотношении 1:2. Да, сахара больше. Но если нравится соленая, то можно 1:1. Филе рыбы промокнуть бумажным полотенцем и обильно покрыть смесью соли и сахара, буквально обвалять. Положить в один слой в судок кожей вниз и оставить на несколько часов при комнатной температуре. Затем перевернуть кожей вверх и поставить судок в холодильник. Переворачивать так утром и вечером 2 дня. На третий день процесс завершаем. Осушить филе бумажным полотенцем, смазать оливковым маслом для блеска и дополнительного оттенка вкуса.

— Действительно, проще простого.

— Открою маленький секрет. Для приготовления ярко-окрашенного филе при засолке взять соль и сахар в соотношении 1:1, добавить веточки укропа, ложечку горчицы и сок свеклы, плотно завернуть рыбу в пищевую пленку с этой смесью и оставить в холодильнике на 2−3 дня. Те, кто попробует такую рыбу, будут в восторге. А еще советую приготовить жареный лосось с гремолатой. Гремолата — это итальянский соус. В нашем понимании он и на соус не похож, так как мы привыкли готовит соусы в виде однородной смеси консистенции сметаны. В современной мире это далеко не так.

Например, для гремолаты достаточно смешать немного оливкового масла, петрушку, дробленые орехи, цедру и сок лимона, приправить солью и перцем по вкусу. Эта чудо-смесь прекрасных ингредиентов подходит для рыбных блюд особенно, а также для курицы, говядины. Очень рекомендую. Филе лосося нужно немного посолить, поперчить и обжарить на хорошо разогретом оливковом масле или его смеси со сливочным. Начинать жарить обязательно нужно стороной с кожей, аккуратно передвигая кусочки по дну сковороды во избежание прилипания. Несколько минут с каждой стороны достаточно, хотя все зависит от толщины филе. Дальше никакие специи не потребуются. Всю гамму вкусов обеспечит гремолата.

«Чтобы салат „Сельдь под шубой“ сделать более полезным, не рекомендую использовать картофель и майонез»

— Многим гурманам по вкусу гребешки.

— Морские гребешки — деликатес. В продажу они поступают обычно уже без раковины в сыро-замороженном виде. Посоветую приготовить жареные гребешки с медово-имбирной икрой.

Жареные гребешки с медово-имбирной икрой Деликатно размороженные в холодильнике гребешки обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем, обжарить на смеси оливкового и сливочного масел буквально по полторы минуты с каждой стороны. Для дополнительного вкуса и аромата можно добавить чеснок и лимонный сок. Для подачи и новых вкусовых оттенков рекомендую медово-имбирную икру, которая готовится по той же технологии, что и свекольная икра, с одним уточнением: жидкий мед нужно разбавить вдвое водой и свежим соком имбиря.

Медово-имбирная икра готовится быстро и просто

— У вас более двадцати рецептов приготовления салата «Сельдь под шубой». Какой самый любимый?

— Например, такой — с небанальной, оригинальной подачей. Чтобы известный всем салат сделать более полезным, не рекомендую использовать картофель и майонез. Вместо картофеля возьмите запеченный корень сельдерея, а вместо майонеза — соус под названием «зеленая сметана». Для соуса взбить блендером 100 граммов сметаны с пучком петрушки без жестких стеблей и мякотью одного авокадо. Добавить пол чайной ложечки дижонской горчицы, чайную ложечку лимонного сока, соль, перец по вкусу,

Нарезать ингредиенты салата — слабосоленую сельдь, лук-шалот или красный лук, запеченные свеклу, морковь и сельдерей, добавить немного соуса, перемешать. Нарезать овощерезкой тонкими, длинными полосками кабачок, выложить на тарелке внахлест в виде прямоугольника. Поместить салат и свернуть рулетом, украсить соусом и микрогрином.

Оригинальная подача салата «Сельдь под шубой»

— Совершенно новое звучание!

— Можно подать и по-другому. Сельдь нарезать продолговатыми кусочками, лук — мелкими кубиками. Остальные ингредиенты блендировать до однородности с зеленой сметаной, приправить при необходимости по вкусу, выложить на лист пекинской капусты. Сверху красиво выложить сельдь и лук. Украсить микрозеленью и подавать.

Лариса Богуцкая: «Мне настолько нравится кулинария, что на приготовление еды я готова тратить все свободное время»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Пасхи?

— Желаю всем жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь, беречь свое здоровье и здоровье своих родных. Готовьте так, чтобы было вкусно, красиво и полезною!

Читайте также: Легкие закусочные рулетики и салаты: рецепты деликатесов для здоровья и стройности (фото)

Фото из альбома Ларисы Богуцкой

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter