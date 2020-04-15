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Мир

Ни одного умершего: Гренландия победила коронавирус

12:51 15 апреля 2020 693
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В то время, как в мире насчитывается уже 2 миллиона 243 случаев заражения коронавирусом, а 126 тысяч 758 людей с COVID-19 умерли, в Гренландии (остров относится к Королевству Дания) заявили об отсутствии летальных исходов и выздоровлении всех заболевших.

Как сообщает издание High North News, с 4 апреля на острове не было зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции. Также сообщается, что с 16 марта, когда был подтвержден первый случай COVID-19, тестирование прошли более 900 человек, и что все 11 заболевших признаны здоровыми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине на 15 апреля подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.

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