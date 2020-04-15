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Шоу-бизнес

Настя Каменских на карантине сама сняла клип для Потапа (видео)

12:54 15 апреля 2020 112
Потап и Настя Каменских
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Настя Каменских, удивившая ранее роликом, в котором танцует голая с подушками, уверенно осваивает новые навыки и сняла клип для своего мужа Потапа. Он написал новую песню о карантине «Дома», а Настя придумала, как визуализировать текст и развлечь поклонников. Певица говорит, что над созданием ролика работала 4 часа.

Снимали в своем доме, где проводят карантин, просто дурачились и веселили публику.

«Дома таааааак скучно иногда, что я сел и накатал тречок, попросил Настю Каменских снять клипчик и смонтировать. И мы смеялись и дурагонили, отвлекаясь от плохих мыслей, чего и вам желаю!», — рассказал Потап о новой песне.

Он считает, даже если мы «находимся в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя».

Ранее Настя Каменских сама сняла и смонтировала ролик о карантине на пяти языках, в котором призвала соблюдать режим и не выходить из дома.

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