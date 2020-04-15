- 13:21 Больше половины зараженных не имеют симптомов: во Львове рассказали о коварстве коронавируса
- 13:20 «Пушка» с 36 метров: в этот день Криштиану Роналду забил лучший гол года
- 13:19 Поджигали дома вместе с людьми: в Днепре задержали опасную банду
- 13:10 Первая смерть от коронавируса на Полтавщине: 84-летний мужчина не выходил из дому
- 13:10 Подруга Юлии Началовой рассказала, где сейчас певица
- 12:54 Настя Каменских на карантине сама сняла клип для Потапа
- 12:52 Взрыв на учениях в Краматорске: названо имя погибшего бойца
- 12:51 Ни одного умершего: Гренландия победила коронавирус
- 12:48 Звезда сериала «Школа» выпустила клип о расставании: поклонники плачут
- 12:48 В СИЗО в Черновцах зафиксировали коронавирус
- 12:35 Новая волна сепаратизма или шаг к диктатуре: озвучены тревожные сценарии для Украины
- 12:34 Больно смотреть: в сети показали видео последствий масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
Настя Каменских на карантине сама сняла клип для Потапа (видео)
Популярная певица Настя Каменских, удивившая ранее роликом, в котором танцует голая с подушками, уверенно осваивает новые навыки и сняла клип для своего мужа Потапа. Он написал новую песню о карантине «Дома», а Настя придумала, как визуализировать текст и развлечь поклонников. Певица говорит, что над созданием ролика работала 4 часа.
Снимали в своем доме, где проводят карантин, просто дурачились и веселили публику.
«Дома таааааак скучно иногда, что я сел и накатал тречок, попросил Настю Каменских снять клипчик и смонтировать. И мы смеялись и дурагонили, отвлекаясь от плохих мыслей, чего и вам желаю!», — рассказал Потап о новой песне.
Он считает, даже если мы «находимся в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя».
Ранее Настя Каменских сама сняла и смонтировала ролик о карантине на пяти языках, в котором призвала соблюдать режим и не выходить из дома.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...