«Сиди дома»: Настя Каменских записала забавный ролик о карантине на пяти языках (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских/NK, которая в условиях карантина проводит для своих подписчиков тренировки онлайн, позабавила новым видео. Новый мотивационный ролик она сняла, чтобы в очередной раз напомнить всем о правилах карантина и поддержать в это сложное время. И сделала это на пяти языках.

«Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой. Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь, общайтесь, и sport sport sport», — пишет Настя.

Сама она не только тренируется дома, она готовит здоровую еду для себя и для мужа Потапа, читает, усовершенствует языки и занимается саморазвитием.

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