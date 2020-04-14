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Голая Настя Каменских станцевала с подушками (видео)
Певица Настя Каменских, поделившаяся своим коронным блюдом, поддержала популярный карантинный тренд. На своей странице в Instagram NK опубликовала забавное видео, на котором она голая танцует, прикрывшись подушками. Настя закрепила поясом на талии две подушки, открыв плечи и показав стройные ножки. В отличие от других звезд, Каменских не только сделала фото, но и показала соблазнительный танец под зажигательную музыку.
Ранее популярный тренд в сети поддержали Леся Никитюк, Анна Ризатдинова, Слава Каминская и многие другие. Подборку звездных фото смотрите здесь.
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