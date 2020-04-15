- 13:21 Больше половины зараженных не имеют симптомов: во Львове рассказали о коварстве коронавируса
- 13:20 «Пушка» с 36 метров: в этот день Криштиану Роналду забил лучший гол года
- 13:19 Поджигали дома вместе с людьми: в Днепре задержали опасную банду
- 13:10 Первая смерть от коронавируса на Полтавщине: 84-летний мужчина не выходил из дому
- 13:10 Подруга Юлии Началовой рассказала, где сейчас певица
- 12:54 Настя Каменских на карантине сама сняла клип для Потапа
- 12:52 Взрыв на учениях в Краматорске: названо имя погибшего бойца
- 12:51 Ни одного умершего: Гренландия победила коронавирус
- 12:48 Звезда сериала «Школа» выпустила клип о расставании: поклонники плачут
- 12:48 В СИЗО в Черновцах зафиксировали коронавирус
- 12:35 Новая волна сепаратизма или шаг к диктатуре: озвучены тревожные сценарии для Украины
- 12:34 Больно смотреть: в сети показали видео последствий масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
Подруга Юлии Началовой рассказала, где сейчас певица
Подруга покойной российской певицы Юлии Началовой Алена Кравец, которая ранее посвятила песню больной Анастасии Заворотнюк, поделилась сокровенным с журналистами.
Как рассказала Кравец изданию «Собеседник», Началова пришла к подруге во сне, чтобы рассказать, где сейчас находится, и передать несколько просьб живым.
«Она пришла ко мне во сне и разговаривала так, будто мы общаемся наяву. Я до сих пор помню этот сон в малейших подробностях. Я у нее спросила: „Юля, как там, на том свете? Ты уже в раю?“ Она рассмеялась. Сказала, что попала в рай, где нет ни страданий, ни боли, ни слез», — поделилась Алена.
По ее словам, Юлия в раю не скучает. «Юля сказала, что встретила за последний год многих людей из тех, кем всегда восхищалась, например, Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Она говорила это с такой радостью и восторгом, что я поняла: у нее там действительно все хорошо», — подчеркнула Кравец.
Она также добавила, что Началова просила не называть улицы ее именем, а вот будущих внуков назвать Юлией или Юлием.
Кроме того, она просила, чтобы ее пиарщица Анна Исаева стала певицей. «Мой отец напишет ей хит, который должен звучать отовсюду!» — пообещала Началова.
Напомним, ранее была обнародована последняя песня Юлии Началовой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...