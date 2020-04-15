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Шоу-бизнес

Подруга Юлии Началовой рассказала, где сейчас певица

13:10 15 апреля 2020 196
Юлия Началова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Подруга покойной российской певицы Юлии Началовой Алена Кравец, которая ранее посвятила песню больной Анастасии Заворотнюк, поделилась сокровенным с журналистами.

Как рассказала Кравец изданию «Собеседник», Началова пришла к подруге во сне, чтобы рассказать, где сейчас находится, и передать несколько просьб живым.

«Она пришла ко мне во сне и разговаривала так, будто мы общаемся наяву. Я до сих пор помню этот сон в малейших подробностях. Я у нее спросила: „Юля, как там, на том свете? Ты уже в раю?“ Она рассмеялась. Сказала, что попала в рай, где нет ни страданий, ни боли, ни слез», — поделилась Алена.

По ее словам, Юлия в раю не скучает. «Юля сказала, что встретила за последний год многих людей из тех, кем всегда восхищалась, например, Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Она говорила это с такой радостью и восторгом, что я поняла: у нее там действительно все хорошо», — подчеркнула Кравец.

Она также добавила, что Началова просила не называть улицы ее именем, а вот будущих внуков назвать Юлией или Юлием.

Кроме того, она просила, чтобы ее пиарщица Анна Исаева стала певицей. «Мой отец напишет ей хит, который должен звучать отовсюду!» — пообещала Началова.

Напомним, ранее была обнародована последняя песня Юлии Началовой.

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