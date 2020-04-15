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Украина

Поджигали дома вместе с людьми: в Днепре задержали опасную банду (фото)

13:19 15 апреля 2020 547
Оружие
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

СБУ, ранее сообщившая о разоблачение генерал-майора украинской спецслужбы Валерия Шайтанова, работавшего на ФСБ, задержала в Днепре членов преступной группировке, причастных к 18 террористическим актам.

Как сообщают в украинской спецслужбе, злоумышленники минировали и поджигали здания, в которых находились люди. Действовали они на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областей.

«Преступной группировкой руководил криминальный авторитет по прозвищу „Ариец“, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированного Крыма. Свою деятельность группа координировала через подконтрольных спецслужбам РФ представителей российского криминалитета. Встречи с российскими кураторами происходили в РФ, Европе и в странах Ближнего Востока», — сообщают в СБУ.

Во время обысков у членов банды изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, а также информацию о задачах террористов и их жертвах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили аудиозаписи разговоров задержанного генерала СБУ Шайтанова и сотрудника ФСБ России Игоря Егорова.

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Поджигали дома вместе с людьми: в Днепре задержали опасную банду (фото)

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