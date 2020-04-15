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Происшествия

Телевизор убил маленькую девочку в Крыму

13:37 15 апреля 2020 250
телевизор
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму умерла 4-летняя девочка, на которую упала тумба с телевизором. Ранее в Славянске Донецкой области оставленный без присмотра малыш выпал из окна многоэтажки.

По данным российского следкома, который расследует факт гибели ребенка, установлено, что 14 апреля в больницу Черноморского с травмой головы была доставлена 4-летняя девочка, которая умерла в реанимационном отделении.

В день трагедии мать ребенка была на работе. Отец девочки ушел в магазин, оставив дочку под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. В его отсутствие на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ей ничем помочь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишут «Крым.Реалии».

Напомним, на днях в Киевской области при пожаре погибли трое несовершеннолетних детей, оставленные без присмотра.

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